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Приживлюваність 100%: як швидко розмножити полуницю

11:53 7 липня 2024
полуниця

Сезон полуниці добігає кінця, тому городникам вже зараз потрібно подбати про те, щоб оновити полуничні ділянки, підготувати рослини для врожаю наступного року.

Автор YouTube-каналу «Корисне TV» поділився способом швидкого розмножування полуниці, який гарантує 100% приживлюваність саджанців.

«Цей спосіб розмноження полуниці дуже простий і перевірений роками. Результат завжди самий найкращій. Розмножуючи полуницю цим способом, витратите мало зусиль», — впевнений експерт.

Як відомо, більшість сортів полуниці випускає пагони, на яких є ростки, що живляться від материнської рослини. Якщо пагони не потрібно перености на іншу грядку, то їх можна заглибити поряд з дорослим кущем на глибину не більше одно сантиметра (щоб не заглибити саму точку росту).

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Якщо точку росту закопати глибоко, то такий пагін згниє у землі.

Видаляти пагони від материнської рослини можна тільки тоді, коли новий кущик прижився й дав нові листки, а можливо, й новий цвіт. Тоді «вуса» можна відрізати як від старого, так і від нового куща.

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Аграрій звернув увагу на те, що від материнського куща полуниці потрібно брати всього два саджанці. Кущі полуниці випускають багато «вусів» й всі сили витрачають на своє потомство. А на врожай сили в рослини вже немає. Тому «вуса» потрібно вчасно обрізати. Якщо цього не робити, наступного року ягоди на таких кущах будуть мілкими, а можливо, вони взагалі перестануть родити.

Якщо пагони полуниці потрібно перенести на іншу ділянку, то заглиблювати «вуса» полуниці потрібно в стаканчики з землею. Ці стаканчики потім можна перенести у будь-яке місце. Й рослина не буде мати лишній стрес при пересадці.

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Також варто звернути увагу на поради інших аграріїв щодо догляду за полуницею після збирання ягід.

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