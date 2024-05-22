Сезон стартував: чому не варто відмовляти собі у полуниці

У цих ягодах є щось більше, ніж чудовий смак, завдяки високому вмісту поживних речовин та антиоксидантів. Тож не дивно, що полуниця є однією з найпопулярніших ягід як у свіжому, так і в замороженому вигляді, згідно дослідженню, опублікованому у журналі Nutrients, пише EatingWell. Раніше повідомлялося, чому варто вживати солодку кукурудзу.

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Полуниця багата на антиоксиданти та вітамін С — природні протизапальні засоби, які допомагають зменшити хронічне запалення та пов'язані з ним проблеми зі здоров'ям. Антиоксиданти, що містяться в полуниці, можуть допомогти запобігти та лікувати стани, пов'язані із запаленням, такі як серцево-судинні захворювання та діабет.

Завдяки високому вмісту корисних для серця сполук, таких як антоціани, полуниця може допомогти захистити вашу серцево-судинну систему, підтримуючи здоровий кров'яний тиск і рівень холестерину. Це знижуює кардіометаболічні фактори ризику, що призводять до хронічних захворювань серця.

Поліфеноли в полуниці, які діють як антиоксиданти, можуть допомогти зберегти когнітивні функції з віком, зміцнити здоров'я мозку та підтримати гостроту розуму.

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Завдяки високому вмісту клітковини ягода може допомогти підтримати здорове травлення, запобігти закрепам і підживити корисні бактерії у вашому кишечнику.

Дослідження показують, що полуниця може допомогти зменшити реакцію на інсулін і покращити резистентність до нього.

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Високий вміст клітковини також допомагає сповільнити всмоктування цукру, що робить її фантастичним вибором для регулювання рівня цукру в крові.

Полуниця загалом безпечна для більшості людей. Але іноді споживання полуниці може призводити до алергічних реакцій. Однак дослідження показують, що алергічні реакції на полуницю є скоріше харчовою непереносимістю, ніж типовою алергічною реакцією.

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Додамо, що з полуницею можна не тільки робити смачні десерти, її також додають у салати.

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