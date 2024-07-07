«Не у всіх один брат — радник у Зеленського, а інший — офіцер з медалями за СВО»: журналістка про скандал навколо Михайла Подоляка



Українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаева прокоментувала новину щодо старшого брата радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та його нагород

«Подивилась лінію захисту Банкової щодо елітного брата Подоляка з медаллю за СВО.

Зачухані телеграми виписують, що Міша вапще нє віноват. А винуваті у всьому головні редактори і журналісти, які репостнули докладний пост осінтера Антона Павлушка про ордени. Особливо знову винуватий… Юрій Бутусов.

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Це провал. Тому не дивно, що антирейтинги єрмаків з арахаміями просто зашкалюють з такими спеціалістами)

Які плоди це дасть для самого Подоляка. Тривалий час його розкручували в якості самостійного політика. З прицілом на приватнених і тупеньких. Міша чітко розумів, що брат— потужний офіцер в РФ — його слабке місце. Тому активно розказував, що брат уже років як 30 пенсіонер.

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Але тепер є візуальний пруф — фото брата у парадній формі нового зразка, вінок від підрозділу ГРУ, медаль за СВО.

Тепер потроху складаються пазли, чому президент скаржиться, що плани наступу 2023 року були в Кремлі на столі. А сам Михайло в інтервʼю 2022 розказував, що мости не підривали вчасно, бо «думали, що росіяни теж люди і будуть цим акуратно користатись». Родича за накритим столом чекав?

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Безумовно, впевнена, що ми почуємо ще одну відмовку «а що такоє, у купи українців родичі на РФ». Але давайте чесно, не у всіх один брат — елітний політичний радник у Зеленського, а інший — блатний офіцер з медалями за СВО.

Звісно, уже бачила закиди. «А от брат Сирського теж на РФ живе». Живе, але звичайний охоронець продуктового магазину. Там і візуально видно, що людина — звичайний обиватель з російської глибинки.

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Картинка потенційного крота могла би зійти з рук десь в 2020, але точно не зараз. Надто велика ціна", — написала журналістка у Facebook.

Додамо, про смерть Володимира Подоляка також повідомив російський канал SOTA. На ресурсі опубліковані фото з цвинтаря.

На фото видно, що на могилі розміщено вінок з написом «Від колективу ЦПС». ЦПС — це Центр підготовки фахівців російського ГРУ.

Раніше Михайло Подоляк, коли йому ставили питання про брата, відповідав, що він давно живе у рф, звичайний російський військовий пенсіонер.

«Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей… Я не можу нести відповідальність за інших дорослих людей, точно так само, як і Сирський, і будь-яка інша людина, яка народилася у Радянському Союзі. До КДБ і ФСБ мої родичі ніколи не належали», — зазначив Подоляк.

Ексклюзивне інтерв'ю Михайла Подоляка «Ми за жодних обставин не підемо на поступки росії», яке він дав нашому кореспонденту на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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