40.42 / 40.93 43.63 / 44.32
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Поклав долоню на груди: Мадонна заінтригувала шанувальників фотографіями із загадковим молодим чоловіком

15:47 7 липня 2024
Мадонна

Схоже, що 64-річна американська попзірка Мадонна, після розлучення з 30-річним тренером з боксу бойфрендом Джошем Поппером, швидко прийшла до тями і знову відкрита до нових стосунків.

Про це йдеться у пості, який вона оприлюднила в соцмережах.

«4 липня! Рік тому цього дня я виписалася з лікарні після того, як поборола хворобу, яка загрожувала моєму життю. Тоді я ледве могла стояти на задньому дворі будинку з одним бенгальським вогнем у руці. Але я чудово одужала і прожила приголомшливий рік. Дякую тобі, Господи», — написала співачка.

РЕКЛАМА

Як відомо, у червні минулого року Мадонну знайшли непритомною і відвезли до лікарні, де у неї діагностували серйозну бактеріальну інфекцію. Співачка опинилася в реанімації, і через це в мережі одразу поповзли різні чутки. За однією з версій, зірці стало погано через те, що вона дуже старанно готувалася до туру, присвячуючи репетиціям до 12 години на день. Згідно з іншою теорією, Мадонна зіткнулася з наслідками численних пластичних операцій.

Втім, фанатів співачки пенсійного віку більш цікавили на так її спогади, як нові фотографії, на яких 65-річна співачка знята із загадковим молодим чоловіком, який поводиться досить зухвало, в тому числі і кладе долоню на досить інтимні місця.

РЕКЛАМА

Чи значить це, що серце зірки знову зайняте? Певно, відповідь отримаємо тільки у найближчому майбутньому.

РЕКЛАМА

Нагадаємо весною цього року співачка завершила свій світовий тур The Celebration, що стартував у жовтні 2023 року. Вперше у своїй кар'єрі виступила перед 1,6 млн людей на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. До цього найбільш масовим шоу Мадонни був концерт у Парижі в 1987 році, на якому були присутні 130 тисяч глядачів.

110

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Близнюкам — корисне спілкування, Дівам — вигідна співпраця, а Левам — кар’єрний ріст: що обіцяють зорі на першу неділю липня

зодіак

Скоро зірвуть джекпот: хто у липні потрапить до списку мільйонерів

Гороскоп

Дракони зможуть здійснити давню мрію, а Собакам потрібні радикальні зміни: східний гороскоп на тиждень 8 — 14 липня

бутерброди

Готується за 20 хвилин, а «зникає» ще швидше: рецепт ніжної намазки з кабачків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту