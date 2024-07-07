Поклав долоню на груди: Мадонна заінтригувала шанувальників фотографіями із загадковим молодим чоловіком

Схоже, що 64-річна американська попзірка Мадонна, після розлучення з 30-річним тренером з боксу бойфрендом Джошем Поппером, швидко прийшла до тями і знову відкрита до нових стосунків.

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Про це йдеться у пості, який вона оприлюднила в соцмережах.

«4 липня! Рік тому цього дня я виписалася з лікарні після того, як поборола хворобу, яка загрожувала моєму життю. Тоді я ледве могла стояти на задньому дворі будинку з одним бенгальським вогнем у руці. Але я чудово одужала і прожила приголомшливий рік. Дякую тобі, Господи», — написала співачка.

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Як відомо, у червні минулого року Мадонну знайшли непритомною і відвезли до лікарні, де у неї діагностували серйозну бактеріальну інфекцію. Співачка опинилася в реанімації, і через це в мережі одразу поповзли різні чутки. За однією з версій, зірці стало погано через те, що вона дуже старанно готувалася до туру, присвячуючи репетиціям до 12 години на день. Згідно з іншою теорією, Мадонна зіткнулася з наслідками численних пластичних операцій.

Втім, фанатів співачки пенсійного віку більш цікавили на так її спогади, як нові фотографії, на яких 65-річна співачка знята із загадковим молодим чоловіком, який поводиться досить зухвало, в тому числі і кладе долоню на досить інтимні місця.

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Чи значить це, що серце зірки знову зайняте? Певно, відповідь отримаємо тільки у найближчому майбутньому.

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Нагадаємо весною цього року співачка завершила свій світовий тур The Celebration, що стартував у жовтні 2023 року. Вперше у своїй кар'єрі виступила перед 1,6 млн людей на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. До цього найбільш масовим шоу Мадонни був концерт у Парижі в 1987 році, на якому були присутні 130 тисяч глядачів.

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