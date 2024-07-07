«Дискредитація та ревізія кордонів держав Європи»: політолог про таємні плани Орбана та кремля

Коментуючи нещодавній візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва та москви, директор у Соціологічної служби «Украинський барометр» Віктор Небоженко пише, що кінцева мета друга путіна — це не мир в європі, а боротьба за румунську Трансільванію



«Насправді прем'єр-міністру Угорщини Орбану, відданому друг путіна, потрібне не наше Закарпаття, а «відновлення» Угорської держави до Тріанонського договору 1920 року.

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Ось солодка та таємна мета Орбана, що йде шляхом Путіна. Орбан чудово розуміє, що зміна влади в Угорщині неминуча. Тому він намагається знайти нові ідеологічні ресурси закріплення своєї влади, звертаючись до найболючішого місця історії угорців — несправедливості, як вони вважають, Тріанонського договору, що відірвав від Угорського королівства після поразки у Першій світовій війні, половину території країни на користь прикордонних держав.

Спроби Кремля посварити Україну та Польщу та нацькувати Польщу на повернення Західної України провалилися. Варшава не повелася на провокацію, чудово розуміючи, що головний ворог — це путінська росія. А ось Угорщина Орбана повелася на кремлівську спокусу, але не на українське Закарпаття, а на румунську Трансільванію — яка кінцева мета маневрів Орбана. Претензії до Закарпаття лише засіб у боротьбі Орбана за Трансільванію.

Це збігатиметься з планами Кремля щодо розгойдування внутрішньополітичної ситуації в Румунії, яка не приховує своєї підтримки європейської Молдови, військово-політичної допомоги України та опори на США-НАТО. Завдання Кремля — зміна політичного керівництва Румунії.

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Але найбільша мета путіна у боротьбі з ЄС — це дискредитація та ревізія кордонів держав Європи, що дозволить розхитати антиросійський профіль Європи та призвести до кризи Євросоюз.

Створення антиукраїнського блоку в ЄС (Австро-Угорщині-2), Угорщині, Чехії, Австрії та Словаччині — це перший крок відриву Європи від України.

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Поєднання, що стимулюються Москвою, активності вкрай правих у Європарламенті зі стратегією ревізії несправедливих кордонів Європи має, за задумом Кремля, серйозно послабити Європу та зайнятися не допомогою України та опором Росії, а новими внутрішніми конфліктами. Тому буде не дивно, якщо ми скоро побачимо, як успішна вкрай права партія Німеччини «Альтернатива Німеччини» (АГ) незабаром заговорить про несправедливість німецьких кордонів і повернення частини німецької території Одер-Нейсе, які після Другої світової війни перейшли до Польщі", — написав Небоженко.

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан 2 липня приїздив до Києва та закликав Зеленського розглянути питання припинення вогню. А 5 липня він відвідав москву, де зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. За результатами цієї зустрічі політики зробили заяви. Орбан заявляв, що використовує своє головування в ЄС для встановлення миру в Європі.

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Російський диктатор, своєю чергою, як і раніше, зажадав повного виведення ЗСУ з чотирьох областей України — Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Він назвав це «сигналом для початку переговорів щодо закінчення війни».

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