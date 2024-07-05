Російський диктатор назвав Орбану умови припинення вогню: про що йдеться

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який 2 липня приїздив до Києва та закликав Зеленського розглянути припинення вогню, 5 липня відвідав москву, де зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. За результатами цієї зустрічі політики вийшли до журналістів та зробили заяви.

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Зокрема, Орбан заявив, що використає своє головування ЄС для встановлення миру в Європі, бо, на його думку, «практично не лишилося країн, які можуть вести переговори і з росією, і з Україною. Угорщина одна з небагатьох таких країн».

«Позиції росії та України далекі одна від одної. Потрібно зробити багато кроків, щоб наблизитись до завершення конфлікту… Мир не настане сам собою, над цим треба працювати», — заявив Орбан після зустрічі з путіним.

Російський диктатор, своєю чергою, заявив, що «Київ не допускає думки про припинення вогню, оскільки в цьому випадку зникає привід для продовження режиму воєнного стану».

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«росія бачить, що в Києві не готові відмовитися від ведення війни до кінця», — сказав путін.

Він додав, що «якщо Україна зараз припинить режим воєнного стану, то в країні доведеться провести вибори президента й теперішня влада майже не має шансів перемогти». Тому, за словами путіна, саме Київ не зацікавлений у припиненні вогню.

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Також диктатор зажадав повного виведення ЗСУ з чотирьох наших областей — Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Він назвав це «сигналом для початку переговорів щодо закінчення війни».

путін додав, що відносини росії та Євросоюзу перебувають у найнижчій точці.

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МЗС України прокоментувало візит Орбана. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що принцип держави «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися.

Євросоюз та низка країн Європи також відреагували на рішення Орбана поїхати до путіна. Там наголошують, що поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та росією, а не від імені ЄС, а також висловлюють підтримку Україні.

Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Угорщина не має повноважень вести переговори з москвою від імені ЄС з питань війни в Україні.

Він додав, що позиція Європейської ради щодо цього чітка: «росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбутися без України».

Раніше президент Фінляндії заявив, що Китай може припинити війну росії в Україні одним телефонним дзвінком.

А видання Politico з'ясувало, що Трамп веде перемовини з рф про те, скільки української території захоче москва.

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