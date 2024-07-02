Припинення вогню: що запропонував Орбан на зустрічі із Зеленським у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий своїми антиукраїнькими заявами.

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Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори, повідомляє Telegram-канал «ХК Київ».

За словами угорського прем’єра, він високо цінує мирні ініціативи президента України, але на їхнє втілення потрібно багато часу. Він також подякував Зеленському за його «відверту думку» щодо пропозиції. Якою саме була відповідь — не уточнили.

«Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки і сконцентруватися на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами», — заявив Орбан.

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Угорський прем’єр каже, що бачить вирішення питання щодо угорської меншини в Україні. А Зеленський анонсував відкриття першої української школи в Угорщині.

Зеленський заявив, що сьогоднішні перемовини можуть стати основою двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Орбан зазначив, що Угорщина хоче підписати таку угоду.

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Як писали «ФАКТИ», Угорщина вимагає визнати всю Закарпатську область «традиційно угорською».

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