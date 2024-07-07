Пенсія за втратою годувальника-військового: кому та на яких умовах її призначають

Важливо розуміти, що в Україні пенсії у зв’язку з втратою годувальника регулюються кількома законами, в т. ч. звичайним — цивільним, спеціальним — військовим. Умови призначення в цих двох випадках будуть суттєво відрізнятися залежно від того, був померлий годувальник військовиком чи цивільним, роз'яснює незалежний пенсійний експерт Сергій Коробкін.

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Він наголошує, що в обох випадках право на таку пенсію мають непрацездатні родичі померлого годувальника, насамперед це чоловік або дружина, якщо вони вже досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності.

Як рахують розмір пенсії у випадку загибелі військового?

Якщо помер або загинув військовик, то пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі від 30% до 70% його грошового забезпечення. Це залежить саме від причини смерті.

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За Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб», пенсія у зв’язку з втратою годувальника не може бути меншою, ніж два прожиткові мінімуми (4722 гривні).

Окремою постановою Кабінету Міністрів передбачено, що за людину, яка, починаючи з 2014 року, загинула безпосередньо під час бойових діях, пенсія за втратою годувальника не може бути меншою за 7800 гривень. Якщо претендентів більше, то кожен утриманець отримає не менше, ніж 6100 гривень на місяць.

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Як оформити пенсію?

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника-військового допомагають оформлювати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або інші відомства, яким підпорядковувався військовослужбовець (наприклад, МВС, СБУ тощо). Їх завдання — допомогти родичам зібрати всі необхідні документи, зокрема, довідки про грошове забезпечення, про факт і причини смерті, і передати їх до Пенсійного фонду.

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Додаткова пільга

Якщо військовослужбовець загинув на фронті, то його дружина або чоловік, які не взяли повторний шлюб, а також батьки мають право на дострокову пенсію за віком:

жінки — у 50 років, за наявності 20 років страхового стажу;

чоловіки — у 55 років, за наявності 25 років страхового стажу.

Якщо людина зникла безвісти

Якщо громадянин України зник безвісти, то її родичі також мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, незалежно від того, був він військовим чи ж цивільною людиною.

Також варто пам'ятати, що ті, чиї родичі загинули чи зникли безвісти, мають право на безоплатну правову допомогу.

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