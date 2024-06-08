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Суспільство та люди

Хто в Україні має право на безкоштовну юридичну допомогу, яку саме та як її отримати

18:16 8 червня 2024
Правова допомога

Кожен громадянин України, де нещодавно шахраї вигадали новуу аферу, має право на первинну безоплатну правову допомогу, тобто ознайомлення з проблемою і консультацію. Однак для того, щоб надалі адвокат безкоштовно представляв людину в суді, вона має відповідати певним критеріям. Про це розповів Микола Сіома, директор Української фундації правової допомоги, пише Соцпортал.

За його словами, 98% пенсіонерів є малозабезпеченими, тож вони мають безумовне право на вторинну правничу допомогу. Так само як і інші вразливі категорії.

«Адвоката вам дадуть, який буде ходити, писати за вас документи, випрацьовувати з вами стратегію, якщо ви є малозабезпечений. Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, якщо ви є багатодітною мамою без чоловіка, якщо ви втратили годувальника. Це категорії, які мають соціальну травму і їм важко», — каже Сіома.

За його словами, бувають випадки, коли у людини дохід перевищує прожитковий мінімум буквально на 5 гривень і тоді людини відмовляють. Однак можна піти іншим шляхом.

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«Можна знайти родича, який, можливо, відповідатиме якимось іншим категоріям. І тоді ми допомагаємо родині», — каже Сіома.

Він також завірив, що безоплатну правову допомогу надають кваліфіковані юристи та адвокати, що склали відповідні іспити.

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Телефон безоплатної правової допомоги: 800 213 103, адреса сайту: legalaid.gov.ua

Допомога надається у цивільних, адміністративних та кримінальних справах.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно юристи та військові розійшлися у думках, чи мають виключені з військового обліку оновлювати дані в ТЦК.

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