Хто в Україні має право на безкоштовну юридичну допомогу, яку саме та як її отримати

Кожен громадянин України, де нещодавно шахраї вигадали новуу аферу, має право на первинну безоплатну правову допомогу, тобто ознайомлення з проблемою і консультацію. Однак для того, щоб надалі адвокат безкоштовно представляв людину в суді, вона має відповідати певним критеріям. Про це розповів Микола Сіома, директор Української фундації правової допомоги, пише Соцпортал.

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За його словами, 98% пенсіонерів є малозабезпеченими, тож вони мають безумовне право на вторинну правничу допомогу. Так само як і інші вразливі категорії.

«Адвоката вам дадуть, який буде ходити, писати за вас документи, випрацьовувати з вами стратегію, якщо ви є малозабезпечений. Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, якщо ви є багатодітною мамою без чоловіка, якщо ви втратили годувальника. Це категорії, які мають соціальну травму і їм важко», — каже Сіома.

За його словами, бувають випадки, коли у людини дохід перевищує прожитковий мінімум буквально на 5 гривень і тоді людини відмовляють. Однак можна піти іншим шляхом.

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«Можна знайти родича, який, можливо, відповідатиме якимось іншим категоріям. І тоді ми допомагаємо родині», — каже Сіома.

Він також завірив, що безоплатну правову допомогу надають кваліфіковані юристи та адвокати, що склали відповідні іспити.

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Телефон безоплатної правової допомоги: 800 213 103, адреса сайту: legalaid.gov.ua

Допомога надається у цивільних, адміністративних та кримінальних справах.

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