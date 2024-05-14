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Суспільство та люди

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: юрист пояснює алгоритм оформлення

21:31 16 травня 2024
Пенсія у зв’язку із втратою годувальника

Підставою для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника є смерть (визнання безвісно відсутньою/оголошення померлою) особи, яка здійснювала утримання непрацездатних членів сім'ї. Звернутися за призначенням пенсії можна особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому нотаріально посвідченої довіреності, до будь-якого управління Пенсійного фонду України. Заяву для призначення пенсії дитині та /або недієздатній особі подають їх законні представники, розповіли юристи Юридичного порадника для ВПО.

«Якщо ви робите це онлайн на порталі електронних послуг ПФУ:

  • зайдіть на Портал та авторизуйтеся за допомогою доступного способу (наприклад, електронного підпису, Дія. Підпису, BankID тощо);
  • у меню «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть «Заява на призначення пенсії»;
  • оберіть «Пенсія у зв'язку з втратою годувальника»;
  • перевірте та актуалізуйте ваші персональні дані та надайте згоду на їх обробку.

Важливо! Система вже має інформацію про вас, слід лише перевірити її. Заповніть необхідні дані:

  • місце проживання, місце реєстрації,
  • паспортні дані,
  • наявність довідки про встановлення інвалідності,
  • зазначте тип пенсії, дату звернення та спосіб отримання виплати.

Якщо ви звертаєтесь як законний представник — відзначте це у відповідному полі.

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Заповніть анкету-опитувальник (інформація про померлого годувальника та щодо заявника). Завантажте сканкопії документів.

Перевірте заповнену заяву та натисніть кнопку «Підписати та надіслати».

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Про прийняте рішення Пенсійний фонд проінформує в обраний вами спосіб".

Якщо особа оформляє пенсію через портал «Дія», треба авторизуватись за допомогою доступного способу (наприклад, електронного підпису, Дія. Підпису, BankID тощо).

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  • Перевірте відомості про заявника («Дія» формує автоматично).
  • Заповніть дані про адресу реєстрації, вкажіть чи маєте довідку про встановлення інвалідності.
  • Оберіть вид пенсії — пенсія у зв'язку з втратою годувальника та спосіб виплати пенсії.
  • Завантажте сканкопії документів.
  • Перевірте заповнену заяву та натисніть кнопку «Підписати та надіслати».

«Щодо документів, то потрібно надати:

  • ІПН заявника або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;
  • свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
  • документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;
  • свідоцтво про смерть годувальника/рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим/довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, діти померлого навчаються за денною формою навчання;
  • довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
  • документи про місце проживання (реєстрації);
  • документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
  • документи про стаж".

За потреби у вас можуть попросити інші документи, що підтверджують пільгові обставини (наприклад, про встановлення інвалідності).

Раніше повідомлялося, якому виду пенсійних виплат віддати перевагу і як перейти з одного на інший.

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