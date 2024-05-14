Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: юрист пояснює алгоритм оформлення
Підставою для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника є смерть (визнання безвісно відсутньою/оголошення померлою) особи, яка здійснювала утримання непрацездатних членів сім'ї. Звернутися за призначенням пенсії можна особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому нотаріально посвідченої довіреності, до будь-якого управління Пенсійного фонду України. Заяву для призначення пенсії дитині та /або недієздатній особі подають їх законні представники, розповіли юристи Юридичного порадника для ВПО.
«Якщо ви робите це онлайн на порталі електронних послуг ПФУ:
- зайдіть на Портал та авторизуйтеся за допомогою доступного способу (наприклад, електронного підпису, Дія. Підпису, BankID тощо);
- у меню «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть «Заява на призначення пенсії»;
- оберіть «Пенсія у зв'язку з втратою годувальника»;
- перевірте та актуалізуйте ваші персональні дані та надайте згоду на їх обробку.
Важливо! Система вже має інформацію про вас, слід лише перевірити її. Заповніть необхідні дані:
- місце проживання, місце реєстрації,
- паспортні дані,
- наявність довідки про встановлення інвалідності,
- зазначте тип пенсії, дату звернення та спосіб отримання виплати.
Якщо ви звертаєтесь як законний представник — відзначте це у відповідному полі.
Заповніть анкету-опитувальник (інформація про померлого годувальника та щодо заявника). Завантажте сканкопії документів.
Перевірте заповнену заяву та натисніть кнопку «Підписати та надіслати».
Про прийняте рішення Пенсійний фонд проінформує в обраний вами спосіб".
Якщо особа оформляє пенсію через портал «Дія», треба авторизуватись за допомогою доступного способу (наприклад, електронного підпису, Дія. Підпису, BankID тощо).
- Перевірте відомості про заявника («Дія» формує автоматично).
- Заповніть дані про адресу реєстрації, вкажіть чи маєте довідку про встановлення інвалідності.
- Оберіть вид пенсії — пенсія у зв'язку з втратою годувальника та спосіб виплати пенсії.
- Завантажте сканкопії документів.
- Перевірте заповнену заяву та натисніть кнопку «Підписати та надіслати».
«Щодо документів, то потрібно надати:
- ІПН заявника або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;
- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
- документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;
- свідоцтво про смерть годувальника/рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим/довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, діти померлого навчаються за денною формою навчання;
- довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
- документи про місце проживання (реєстрації);
- документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
- документи про стаж".
За потреби у вас можуть попросити інші документи, що підтверджують пільгові обставини (наприклад, про встановлення інвалідності).
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