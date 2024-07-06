У скрутну хвилину завжди підставлять плече: астрологи назвали три найвідданіші знаки зодіаку

Астрологи, які раніше визначили чільну трійку знаків зодіаку, які не обтяжують себе вірністю другій половинці, назвали їхніх антогоністів — трьох представників зодіакального кола, які вважаються найвідданішими і ніколи не залишать свого партнера в злиднях та зроблять все, щоб життя з ними було щасливим і гармонійним.

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Ці три знаки зодіаку — найкращі кандидати у партнери та друзі, пише spiker.club.

Рак

Рак вважається чутливим та спокійним знаком зодіаку. З усіх знаків він найбільше мріє створити сім’ю. Він потребує турботи й має велике співчуття. Це створює міцний зв’язок із партнером, заснований на щирості та безмежній відданості. Так само Рак поводиться і в дружбі. Він надійний і ніколи не розкриває секретів. Коли він відчує, що хтось із його близьких потрапив у біду, Рак першим прийде на допомогу і залишиться до кінця. Це надзвичайно чуйний і відданий знак зодіаку, здатний пожертвувати власним щастям заради інших людей.

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Діва

Люди цього знака мають свої правила. І найголовніше з них — вірність. Як і належить земному знаку Зодіаку, Діву не цікавлять шалені пригоди та тимчасові знайомства. Натомість цей знак воліє будувати міцні відносини, засновані на розумінні та чесності. Діва любить виявляти ініціативу і дбати про свою кохану людину. Цей знак Зодіаку також є відданим та вірним другом. Він зможе підтримати у скрутну хвилину і не здасться, поки ви не знайдете вихід зі скрутної ситуації.

Скорпіон

Серед усіх знаків зодіаку Скорпіон має найбільшу потребу побудувати з кимось міцний і глибокий зв’язок. Кохання для нього — весь світ. Тому, коли він знаходить людину, якій довіряє, то почувається дуже щасливо. Ніщо неспроможне змінити його почуття. Скорпіон — найвірніший і нескінченно відданий партнер. Таку ж відданість він виявляє й у дружбі. Якщо він відчує з кимось дух порозуміння, то зможе зробити все, щоб ці стосунки збереглися. Скорпіон захищає своїх близьких і ніколи не дозволить їм завдати шкоди. Він справжній захисник, чия вірність та відданість цінуються на вагу золота.

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Раніше астрологи визначили п'ятірку знаків, які сильніше за інших піддаються ревнощам.

Фото Pixabay

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