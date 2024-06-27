Ворог атакував Україну з повітря: збито п’ять ракет та 23 ударних БПЛА

Вночі російські варвари знов масовано атакували Україну. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА, серед яких:

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- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл.- рф.);

- 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області — рф.);

- 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — рф).

Сили ППО збили 28 повітряних цілей: чотири крилаті ракети «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 безпілотники, повідомив командувач Повітряних сил Олещук.

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До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахед.

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Крім того, з важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок, нежитлова будівля й 2 авто.

Вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді дроном-камікадзе та артилерією. Пошкоджені будинки. З людей, ніхто не постраждав.

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Нікополь та громади, які розташовані на границі з Донецькою областю, щодня обстрілюються окупантами.

А днями ворог завдав удару по Покровську на Донеччині. Щонайменше 4 людини загинули та 34 отримали поранення. Серед поранених — двоє дітей 12 й 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані. Росіяни випустили по місту дві ракети «Іскандер-М».

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