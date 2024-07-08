Вони вас розорять: експерти назвали три сімейні автівки з найбільшою витратою палива
Автоексперти періодично складають різноманітні рейтинги, зокрема, найбільш економних машин. Так, було складено ТОП-9 найекономніших седанів в Україні.
А профільне видання «Твоя машина» повідомляє про рейтинг, складений британським порталом WhatCar, фахівці якого перевірили безліч моделей, які можна віднести до сімейних, і виокремив із них ТОП-3 з найгіршою витратою пального.
BMW 1 серії 118i
- Заявлена витрата за WLTP: 5,5 л/100 км
- Реальна середня витрата: 6,5 л/100 км
- У місті: 9,3 л/100 км
- На трасі: 6,6 л/100 км
- У сільській місцевості: 4,9 л/100 км
Audi A3 1.5 TFSI 150
- Заявлена витрата за NEDC: 4,2 л/100 км
- Реальна середня витрата: 6,4 л/100 км
- У місті: 8,3 л/100 км
- На трасі: 6,7 л/100 км
- У сільській місцевості: 5,0 л/100 км
Opel Astra 1.2 Turbo 130
- Заявлена витрата за WLTP: 5,4 л/100 км
- Реальна середня витрата: 6,3 л/100 км
- У місті: 7,9 л/100 км
- На трасі: 6,7 л/100 км
- У сільській місцевості: 4,9 л/100 км.
Також був оприлюднений рейтинг популярних моделей авто, які вважаються сімейними, і з найменшою витратою палива. До підсумкового списку ТОП-10 увійшли машини з найкращою реальною паливною ефективністю
Skoda Octavia 2.0 TDI 115
- Заявлена витрата: 4.35 л/100 км
- Реальна середня витрата: 4.87 л/100 км
- Місто: 5.61 л/100 км
- Шосе: 5.44 л/100 км
- Сільська місцевість: 3.87 л/100 км
Opel/Vauxhall Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex
- Заявлена витрата: 3.39 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.01 л/100 км
- Місто: 6.08 л/100 км
- Шосе: 5.59 л/100 км
- Сільська місцевість: 3.84 л/100 км
Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive
- Заявлена витрата: 3.60 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.02 л/100 км
- Місто: 6.09 л/100 км
- Шосе: 5.56 л/100 км
- Сільська місцевість: 3.94 л/100 км
Toyota Corolla 1.8 Hybrid
- Заявлена витрата: 4.08 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.29 л/100 км
- Місто: 3.11 л/100 км
- Шосе: 5.78 л/100 км
- Сільська місцевість: 3.88 л/100 км
Ford Focus 1.5 EcoBlue 120
- Заявлена витрата: 4.60 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.39 л/100 км
- Місто: 6.24 л/100 км
- Шосе: 5.70 л/100 км
- Сільська місцевість: 4.27 л/100 км
Opel Vauxhall Astra 1.5 Turbo D 130
- Заявлена витрата: 4.08 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.46 л/100 км
- Місто: 6.14 л/100 км
- Шосе: 6.15 л/100 км
- Сільська місцевість: 4.52 л/100 км
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130
- Заявлена витрата: 4.32 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.61 л/100 км
- Місто: 6.41 л/100 км
- Шосе: 5.85 л/100 км
- Сільська місцевість: 4.70 л/100 км
Volkswagen Golf 1.0 TSI 110
- Заявлена витрата: 4.78 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.67 л/100 км
- Місто: 7.06 л/100 км
- Шосе: 6.22 л/100 км
- Сільська місцевість: 4.36 л/100 км
Honda Civic 2.0 e
- Заявлена витрата: 4.16 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.74 л/100 км
- Місто: 2.77 л/100 км
- Шосе: 6.70 л/100 км
- Сільська місцевість: 4.17 л/100 км
Skoda Scala 1.0 TSI 115
- Заявлена витрата: 4.74 л/100 км
- Реальна середня витрата: 5.75 л/100 км
- Місто: 6.94 л/100 км
- Шосе: 6.41 л/100 км
- Сільська місцевість: 4.52 л/100 км
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Фото Pixabay61
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