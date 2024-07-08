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Вони вас розорять: експерти назвали три сімейні автівки з найбільшою витратою палива

11:41 8 липня 2024
Чоловік у машині

Автоексперти періодично складають різноманітні рейтинги, зокрема, найбільш економних машин. Так, було складено ТОП-9 найекономніших седанів в Україні.

А профільне видання «Твоя машина» повідомляє про рейтинг, складений британським порталом WhatCar, фахівці якого перевірили безліч моделей, які можна віднести до сімейних, і виокремив із них ТОП-3 з найгіршою витратою пального.

BMW 1 серії 118i

  • Заявлена витрата за WLTP: 5,5 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 6,5 л/100 км
  • У місті: 9,3 л/100 км
  • На трасі: 6,6 л/100 км
  • У сільській місцевості: 4,9 л/100 км

Audi A3 1.5 TFSI 150

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  • Заявлена витрата за NEDC: 4,2 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 6,4 л/100 км
  • У місті: 8,3 л/100 км
  • На трасі: 6,7 л/100 км
  • У сільській місцевості: 5,0 л/100 км

Opel Astra 1.2 Turbo 130

  • Заявлена витрата за WLTP: 5,4 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 6,3 л/100 км
  • У місті: 7,9 л/100 км
  • На трасі: 6,7 л/100 км
  • У сільській місцевості: 4,9 л/100 км.

Також був оприлюднений рейтинг популярних моделей авто, які вважаються сімейними, і з найменшою витратою палива. До підсумкового списку ТОП-10 увійшли машини з найкращою реальною паливною ефективністю

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Skoda Octavia 2.0 TDI 115

  • Заявлена витрата: 4.35 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 4.87 л/100 км
  • Місто: 5.61 л/100 км
  • Шосе: 5.44 л/100 км
  • Сільська місцевість: 3.87 л/100 км

Opel/Vauxhall Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex

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  • Заявлена витрата: 3.39 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.01 л/100 км
  • Місто: 6.08 л/100 км
  • Шосе: 5.59 л/100 км
  • Сільська місцевість: 3.84 л/100 км

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive

  • Заявлена витрата: 3.60 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.02 л/100 км
  • Місто: 6.09 л/100 км
  • Шосе: 5.56 л/100 км
  • Сільська місцевість: 3.94 л/100 км

Toyota Corolla 1.8 Hybrid

  • Заявлена витрата: 4.08 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.29 л/100 км
  • Місто: 3.11 л/100 км
  • Шосе: 5.78 л/100 км
  • Сільська місцевість: 3.88 л/100 км

Ford Focus 1.5 EcoBlue 120

  • Заявлена витрата: 4.60 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.39 л/100 км
  • Місто: 6.24 л/100 км
  • Шосе: 5.70 л/100 км
  • Сільська місцевість: 4.27 л/100 км

Opel Vauxhall Astra 1.5 Turbo D 130

  • Заявлена витрата: 4.08 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.46 л/100 км
  • Місто: 6.14 л/100 км
  • Шосе: 6.15 л/100 км
  • Сільська місцевість: 4.52 л/100 км

Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130

  • Заявлена витрата: 4.32 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.61 л/100 км
  • Місто: 6.41 л/100 км
  • Шосе: 5.85 л/100 км
  • Сільська місцевість: 4.70 л/100 км

Volkswagen Golf 1.0 TSI 110

  • Заявлена витрата: 4.78 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.67 л/100 км
  • Місто: 7.06 л/100 км
  • Шосе: 6.22 л/100 км
  • Сільська місцевість: 4.36 л/100 км

Honda Civic 2.0 e

  • Заявлена витрата: 4.16 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.74 л/100 км
  • Місто: 2.77 л/100 км
  • Шосе: 6.70 л/100 км
  • Сільська місцевість: 4.17 л/100 км

Skoda Scala 1.0 TSI 115

  • Заявлена витрата: 4.74 л/100 км
  • Реальна середня витрата: 5.75 л/100 км
  • Місто: 6.94 л/100 км
  • Шосе: 6.41 л/100 км
  • Сільська місцевість: 4.52 л/100 км

Раніше автоексперти назвали п'ять найкращих компактних седанів 2024 року

Фото Pixabay

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