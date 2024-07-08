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«Укренерго» 8 липня відмінило відключення світла по Україні до 14:00

10:56 8 липня 2024
ЛЕП

Компанія «Укренерго», яка напередодні повідомляла про відключення електрики протягом усієї доби 8 липня, з 10:30 до 14:00 скасувала обмеження для всіх областей

У той же час в компанії попередили, що з 19:00 до 22:00 прогнозується обмеження обсягом чотирьох черг одночасно. В інші години доби — обмеження обсягом три черги. Прогноз щодо обмежень може бути змінений

«8 липня, Диспетчерський центр „Укренерго“ зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України. На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно. В інші години доби — по всій Україні діятимуть 3 черги відключень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що останніми днями «Укренерго» скасовує відключення електропостачання на певні періоди. Частіше це буває у вихідні дні.

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Фото Pixabay

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