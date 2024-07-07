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Суспільство та люди

Споживання зростає через спеку: якими будуть відключення світла у перший день нового тижня

19:08 7 липня 2024
Електроенергія

Завтра, 8 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Про це повідомили в «Укренерго».

За даними компанії, з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 — чотири.

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

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Водночас в ДТЕК повідомили, що в Києві, а також в Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.

«Споживання зростає через спеку», — пояснили в «Укренерго».

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Нагадаємо, що у неділю енергетики несподівано змінили попередньо озвучені плани щодо графіків відключення побутових споживачів.

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