Дві черги скасовуються: що буде зі світлом в неділю, 7 липня

Графіки відключення світла 7 липня в Україні не будуть застосовуватись на годину довше, ніж планувалося. Погодинні вимкнення повернуться з 16:00.

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Про це повідомили у компанії ДТЕК.

«За інформацією від „Укренерго“ відключення світла до 16:00 не передбачаються», — йдеться у повідомленні.

Зі схожими оголошеннями виступили й деякі обленерго, наприклад, в Івано-Франківській та Львівській областях.

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Раніше в «Укренерго» повідомили, що сьогодні не обмежуватимуть споживання електроенергії з 07:00 до 15:00. При цьому попереджали, що з 15:00 і до 24:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

«Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується», — наголосили в компанії.

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Нагадаємо, вчора через знижене споживання у вихідний день та збільшення генерації на сонячних станціях теж скасовували графіки до 16:00.

Як відомо, стабілізаційні або екстрені відключення вводяться через дефіцит в енергосистемі. Тому українців закликають обмежити використання енергоємних приладів.

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Зазначимо, найбільше енергії споживає електроплита, на другому місці — кондиціонер, на третьому — фен, праска та електрочайник. Найменше споживають обігрівач та пральна машина.

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