«Вилізти на стелю від болю»: популярна танцівниця підхопила важку інфекцію

Відомий хореограф, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка нещодавно робила пластичну операцію, підхопила дитячу інфекцію. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Я захворіла вітрянкою, — зізналась Ілона. - І скажу вам, у віці 35 ця хвороба переноситься дуже непросто, а часом хочеться вилізти на стелю від болю, свербежу та вимушеної ізоляції.

Одна моя знайома сказала що вітрянка в дорослому віці з точки зору психосоматики — це слідча дія на підсвідомому рівні між тим, що я «хочу робити», і тим, що «необхідно робити», постійний тиск з боку спільноти людей та їхні очікування, розбіжність між потребами моїми і потребами інших людей! Тобто тіло йде в блок і змушує зупинитись, замислитись, згадати незакриті гештальти, неопрацьовані і не пережиті образи! Варто все згадати, переосмислити, відпустити та йти далі жити своє життя".

Нагадаємо, нещодавно Ілона разом з донькою відпочивала на узбережжі Болгарії, де танцівниця проводила майстер-класи.

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«За останні три місяці я дійсно наче в темно-сірій зоні (хвороба дітей, аварія, хвороба моя, зриви по роботі і постійні палки в колеса з різних боків), наче хто наврочив», — написала Ілона та запитала своїх підписників, чи вірять вони в те, що хвороби — невипадковість.

У коментарях Ілоні побажали здоровʼя та поділилися своїм досвідом лікування від вітрянки. Були й ті, хто не бачить звʼязку між емоційним станом та інфекцією.

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«На мою думку, це Вища сила зупинила тебе, щоб ти мала час на переосмислення себе, перевірки свого оточення та складання нової дорожньої карти свого життя на найближчий період, — вирішили шанувальники. — Рефлексія потрібна, як кажуть мої колеги-психологи».

«Тіло і душа це одне ціле, треба більше відпочивати», — вважають дописувачі.

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«По-моєму, вітрянка — це просто вітрянка, — написали у коментарях. — Наша психіка ну ніяк не може створити цю хворобу… а ось реакція на цю хворобу вже психосоматика».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що родина хореографа Євгена Кота та Наталі Татаринцевої очікує на народження першої дитини.

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