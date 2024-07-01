«Вже обрали ім'я»: відоме подружжя заінтригувало незвичайним вибором

Відомий хореограф, постійний учасник проєкту «Танці з зірками» Євген Кот та його дружина, спортсменка Наталя Татаринцева в очікуванні народження першої дитини. Євген старанно описує на своїй сторінці у соціальній мережі кожен тиждень вагітності дружини. Хореограф виклав світлини Наталі та заінтригував пошуком імʼя для новонародженої.

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«40-й тиждень ми на фініші, а наша доня на старті! — написав Євген. — З дня на день народиться наше маленьке сонечко, і ми вже точно обрали імʼя цій принцесі! Воно дуже ніжне, як наші погляди один на одного! Це вам підказка до задачки».

Євген запропонував підписникам самим здогадатися, яке це імʼя, а тому, хто вгадає першим, надати подарунок після її народження. Нагадаємо, відомо, що пара очікує дівчинку і з цієї нагоди було влаштовано велику вечірку.

Шанувальники подружжя із задоволенням стали викладати свої варіанти.

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«Асія (I see you), — запропонували у коментарях. — А ваші погляди, то щось особливе. Найлегших пологів, швидкого відновлення і смачного молочка».

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«Я ось думаю, що це за напасть така одні Міли, Мії, Меланії, Еви, Амелії та таке інше, — поділилися враженням. — Де наші, прості і ніжні імена Тетянка, Оленка, Марія. Що за мода зараз. Я просто в розпачі, коли чую коли називають іноземними іменами».

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«Котики, нехай все пройде легко! — побажали парі. - А імʼя відчуєте одразу, як триматимете дитя на руках».

Раніше «ФАКТИ» писали, що подружжя зачарувало танцями під дощем.

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