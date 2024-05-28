Ілона Гвоздьова у вишуканій білизні похвалилася результатами пластичної операції
Танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова, яка пів року тому збільшила груди, вперше показала результати хірургічної операції. Вона опублікувала в інстаграмі кілька світлин, на яких позує в напівпрозорій білій мереживній білизні, демонструючи свої форми.
Як зазначає Ілона, результатом вона дуже задоволена й почувається від того щасливою.
«Ну ось він результат майстра. Пройшло рівно 6 місяців в моменту операції і я можу показати цю красу! Зроблено з любовʼю», — написала Ілона.
Вона також наголосила, що результат залежить не тільки від майстра, але й від правильного проходження післяопераційного періоду.
«Варто дотримуватися усіх настанов та рекомендацій лікаря і свідомо слідувати їм», — підкреслила Гвоздьова.
Раніше вона розсекретила, скільки вартує така операція.
Також «ФАКТИ» писали про те, що відома акторка Олена Світлицька збільшила груди.
А співачка MamaRika не тільки зробила мамопластику, а й прибрала зайвий жир з живота.
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva210
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