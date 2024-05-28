Ілона Гвоздьова у вишуканій білизні похвалилася результатами пластичної операції

Танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова, яка пів року тому збільшила груди, вперше показала результати хірургічної операції. Вона опублікувала в інстаграмі кілька світлин, на яких позує в напівпрозорій білій мереживній білизні, демонструючи свої форми.

Як зазначає Ілона, результатом вона дуже задоволена й почувається від того щасливою.

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«Ну ось він результат майстра. Пройшло рівно 6 місяців в моменту операції і я можу показати цю красу! Зроблено з любовʼю», — написала Ілона.

Вона також наголосила, що результат залежить не тільки від майстра, але й від правильного проходження післяопераційного періоду.

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«Варто дотримуватися усіх настанов та рекомендацій лікаря і свідомо слідувати їм», — підкреслила Гвоздьова.

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Раніше вона розсекретила, скільки вартує така операція.

Також «ФАКТИ» писали про те, що відома акторка Олена Світлицька збільшила груди.

А співачка MamaRika не тільки зробила мамопластику, а й прибрала зайвий жир з живота.

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Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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