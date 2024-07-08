«Барбі» вагітна: зірка Голлівуду Марго Роббі чекає на первістка (фото)

34-річна австралійська акторка Марго Роббі, яка стала зіркою найкасовішого фільмом в історії студії Warner Bros «Барбі», та її чоловік — 34-річний британський продюсер Том Акерлі — очікують на первістка.

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Як повідомляє проект Styler з посиланням на журнал People, наразі зіркова пара жодним чином не коментують інформацію про майбутнє батьківство, але чутки про вагітність акторки активно розповсюджуються. Більш того, нещодавно папарацці зняли Марго з округленим животом під час відпочинку на озері Комо в Італії.

Камери упіймали жінку в той момент, коли вона сходила з яхти на берег. Марго була одягнена в укорочену білу футболку, яка оголювала живіт, і чорні штани.

Фото dailymail.co.uk

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Фото dailymail.co.uk

Видання зазначає, що пара ніколи не приховувала, що мріє про дітей. «Ми обоє дуже любимо дітей, і я думаю, що ми б стали чудовими батьками», — зізнавалася Роббі в одному з своїх інтерв'ю.

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Нагадаємо, що цього року акторка отримала нагороду Австралійської академії кіно і телевізійних мистецтв 2024 року Trailblazer Award. Роббі вийшла на червону доріжку у відтвореній сукні Вів'єн Вествуд «Піратська наречена» з архіву 1998 року.

Фото з Instagram

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