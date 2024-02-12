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Трохи панку не зашкодить: Марго Роббі додала нову нотку до стилю Барбі

22:00 14 лютого 2024
Марго Роббі

Марго Роббі ще не відмовляється від свого стилю Барбі. Сезон нагороджень у розпалі, а за плечима актриси кілька номінацій за високо оцінений фільм, і вона все ще віддає данину поваги ляльці у своєму рожевому гардеробі.

Але на церемонії вручення нагород Австралійської академії кіно і телевізійних мистецтв 2024 року, де Марго отримала нагороду Trailblazer Award, вона додала до ультражіночного стилю Барбі нотку панку. З цієї нагоди Роббі вийшла на червону доріжку у відтвореній сукні Вів'єн Вествуд «Піратська наречена» з архіву 1998 року.

Незважаючи на те, що сукня була зшита на замовлення, не так багато змінилося в оригінальному дизайні, який включав корсетний ліф, відкриті плечі та сріблясті й рожеві кристали Swarovski, що вкривали всю тканину сукні.

Замість того, щоб доповнити образ пов'язкою на око і хусткою на голові, як це зробила модель на подіумі, Роббі обрала ніжні діамантові прикраси, а світле волосся розпустила на зачесані хвилі з проділом посередині. Мерехтливі повіки, рожеві щоки і штрих рожевої помади завершили її гламурний образ.

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Остання поява Марго на червоній доріжці відбулася через кілька днів після того, як було оголошено про її перший великий проєкт після «Барбі». Раніше стало відомо, що австралійська акторка зніматиметься разом з Коліном Фаррелом у новому фільмі «Велика смілива красива подорож». Хоча основні деталі сюжету не розкриваються, фільм описується як фантастична історія про двох незнайомців і неймовірну подорож, яка їх пов'язує, згідно з виданням Variety.

Раніше були названі найпопулярніший актор у світі та головні невдахи 2023 року.

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