Під завалами можуть бути люди, деякі лікарі не виходять на зв'язок: у зруйнованому «Охматдиті» продовжують розбирати завали (відео)

Внаслідок ракетного удару росіян по лікарні «Охматдит» у Києві постраждало відділення токсикології та реанімація, деякі лікарі не виходять на зв'язок.

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Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела.

Фото ДСНС

«Це не просте відділення, там у нас реанімація і саме ремзал постраждав. Гемодіаліз там же ж. Щодо того, чи були діти в ремзалі, поки не знаю. Ремзал постраждав і ординаторський. Під завалами, гадаю, можуть бути пацієнти. Не всі лікарі, які там працювали, вийшли на зв'язок. Не знаємо де вони», — цитують журналісти свого співрозмовника.

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Деякі ЗМІ пишуть, що також пошкоджено операційне та онкологічне відділення.

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Раніше в МВС повідомляли, що під час ранкової ракетної атаки в Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні поранено.

Фото ДСНС

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