Кактуси знову в тренді: за повір'ями, вони приваблюють в оселю гроші
Кактуси привертають увагу незвичайною формою. А коли вони цвітуть, то справжнє диво. Зараз ця рослина знову у тренді у декорі інтер'єру. Вона невибаглива у догляді, а головне, за повір'ями, приваблює в будинок гроші.
Невеликий кактус можна поставити на журнальному столику або книжковій полиці, а великими можна прикрасити навіть внутрішні сходи в будинку. Часто кактуси розміщують біля комп'ютерів — вважається, що ця рослина захищає від випромінювання.
Не варто розміщувати кактус у дитячій кімнаті, щоб маленька дитина не поранилася об колючки.
Для кожного кактуса підберіть стильний горщик.
Кактуси зараз актуальні також у домашньому текстилі. Дуже стильно виглядає скатертина з кактусами або шторка у ванній кімнаті.
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Фото Ольги Сметанської14
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