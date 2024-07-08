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Стиль життя

Кактуси знову в тренді: за повір'ями, вони приваблюють в оселю гроші

21:35 11 липня 2024
кактус

Кактуси привертають увагу незвичайною формою. А коли вони цвітуть, то справжнє диво. Зараз ця рослина знову у тренді у декорі інтер'єру. Вона невибаглива у догляді, а головне, за повір'ями, приваблює в будинок гроші.

Невеликий кактус можна поставити на журнальному столику або книжковій полиці, а великими можна прикрасити навіть внутрішні сходи в будинку. Часто кактуси розміщують біля комп'ютерів — вважається, що ця рослина захищає від випромінювання.

Не варто розміщувати кактус у дитячій кімнаті, щоб маленька дитина не поранилася об колючки.

Для кожного кактуса підберіть стильний горщик.

Кактуси зараз актуальні також у домашньому текстилі. Дуже стильно виглядає скатертина з кактусами або шторка у ванній кімнаті.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також про так званий п'ятничний букет, який є секретом скандинавського затишку.

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Фото Ольги Сметанської

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