Кактуси знову в тренді: за повір'ями, вони приваблюють в оселю гроші

Кактуси привертають увагу незвичайною формою. А коли вони цвітуть, то справжнє диво. Зараз ця рослина знову у тренді у декорі інтер'єру. Вона невибаглива у догляді, а головне, за повір'ями, приваблює в будинок гроші.

ВІДЕО ДНЯ

Невеликий кактус можна поставити на журнальному столику або книжковій полиці, а великими можна прикрасити навіть внутрішні сходи в будинку. Часто кактуси розміщують біля комп'ютерів — вважається, що ця рослина захищає від випромінювання.

Не варто розміщувати кактус у дитячій кімнаті, щоб маленька дитина не поранилася об колючки.

Для кожного кактуса підберіть стильний горщик.

Кактуси зараз актуальні також у домашньому текстилі. Дуже стильно виглядає скатертина з кактусами або шторка у ванній кімнаті.



Раніше «ФАКТИ» розповідали також про так званий п'ятничний букет, який є секретом скандинавського затишку.

РЕКЛАМА

Фото Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

14

Читайте нас у Facebook