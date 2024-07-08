Збираю огірки тоннами до осені: як реалізувати заповітну мрію кожного дачника

Гарантований врожай огірків — мрія чи не кожного господаря. Проте щоб вона здійснилася, доведеться не лише добряче попрацювати, але й дізнатися багато нового про уподобання цієї овочевої культури. Тим більше, під час активного плодоношення потреба в підживленні рослин лише зростає.

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Гарним варіантом в цей період може бути підживлення на основі вівсянки та йоду, радять на YouTube-каналі Сад.Город.Про.

Для приготування такого добрива досить взяти добрячу жменю вівсянки, залити склянкою окропу і залишити в теплому місці на ніч (або ж на 8 годин). Після цього суміш треба розмішати і розвести у 10 літрах води, додавши 2 краплі йоду.

Таке підживлення вноситься під корінь, орієнтовно по 500 мл на одну рослину.

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«Вівсянка містить в собі безліч вітамінів — там і цинк, і залізо, і магній, і вітаміни групи В — все, що потрібно огірочкам, щоб вони добре плодоносили. А йод захищає огірки від пожовтіння, фітофтори, борошнистої роси та інших грибків», — розповідають на каналі.

А щоб урожай збільшився в рази, через тиждень дайте огіркам ще одне підживлення. Для її приготування змішайте 1 ст ложку цукру, 1 ч. л лимонної кислоти і 2 ст. ложки оцту. Розчиніть суміш у 10 літрах води і одразу ж, без настоювання, внесіть під корінь з розрахунку по 1 літру на кущ.

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Також ці підживлення можна використовувати також на грядках з томатами і перцем.

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