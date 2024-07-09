Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину: під удар нелюдів рф потрапили три громади

Після масованого ракетного удару по столиці 8 липня російські фашисти продовжили атакувати дронами-камікадзе і важкою артилерією мирні міста України. На Дніпропетровщині під ударом терористів біли Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, вчора ввечері та вночі окупанти атакували Нікопольщину. Били дронами й артилерією по райцентру, Мирівській та Покровській громадах.

Пошкоджена інфраструктура. А ще — п'ятиповерхівка, приватний будинок й 2 авто.

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Пошкоджень зазнали багатоповерхівки

...приватні садиби

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...і автівки

На ранок терористи знову запустили безпілотники по Нікополю.

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Постраждала 79-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Своєю чергою, вночі наші сили ППО збили над областю 2 ракети.

«Дякую ПвК „Схід“ за цілодобовий захист!» — додав до повідомлення голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, що 8 липня під час російської ракетної атаки на Кривий Ріг у Дніпропетровській області загинуло, як мінімум, 10 людей, десятки були поранені. Як і в столиці, 9 липня оголошене в місті Днем жалоби.

Фото t. me/mykola_lukashuk/

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