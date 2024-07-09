40.65 / 41.17 44.05 / 44.62
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину: під удар нелюдів рф потрапили три громади

8:14 9 липня 2024
Нікополь

Після масованого ракетного удару по столиці 8 липня російські фашисти продовжили атакувати дронами-камікадзе і важкою артилерією мирні міста України. На Дніпропетровщині під ударом терористів біли Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, вчора ввечері та вночі окупанти атакували Нікопольщину. Били дронами й артилерією по райцентру, Мирівській та Покровській громадах.

Пошкоджена інфраструктура. А ще — п'ятиповерхівка, приватний будинок й 2 авто.

РЕКЛАМА
Пошкоджень зазнали багатоповерхівки

...приватні садиби

РЕКЛАМА
...і автівки

На ранок терористи знову запустили безпілотники по Нікополю.

РЕКЛАМА

Постраждала 79-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Своєю чергою, вночі наші сили ППО збили над областю 2 ракети.

«Дякую ПвК „Схід“ за цілодобовий захист!» — додав до повідомлення голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, що 8 липня під час російської ракетної атаки на Кривий Ріг у Дніпропетровській області загинуло, як мінімум, 10 людей, десятки були поранені. Як і в столиці, 9 липня оголошене в місті Днем жалоби.

Фото t. me/mykola_lukashuk/

29

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологічний годинник

Золота середина: які знаки зодіаку в липні зловлять успіх за хвіст

Приготування закуски

Закуска з баклажанів «М'яса не треба»: маріупольський рецепт Ольги Матвій

кутаби

Найніжніші кутаби зі смачною начинкою: ідеальний рецепт сніданку чи вечері

Домашні чебуреки

Домашні чебуреки: смачно так, що не відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту