Мешканці трьох областей України не будуть платити за скраплений газ, — Мінреінтеграції

Як відомо, в Україні тарифи на газ для побутових споживачів залишаються незмінними до 31 серпня. Це стосується природного газу.

Щодо скрапленого газу, то ціна ринкова й формується за результатами торгів. Але мешканці трьох областей України за скраплений газ можуть взагалі не платити.

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До проєкту забезпечення скрапленим газом вразливих категорій громадян на прифронтових територіях України долучать ще дві області. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Йдеться про Харківщину, Донеччину та Сумщину.

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В міністерстві зазначили, що реалізація проєкту спочатку була передбачена лише для харків'ян. Проте згодом географію вирішили розширити ще на два регіони.

Ініціатива розроблена для забезпечення скрапленим газом вразливих категорій населення, які проживають на територіях активних бойових дій.

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«У межах гуманітарного реагування ми хочемо забезпечити побутовим газом якомога більше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому не будемо обмежуватися Харківщиною. Розповсюдимо проєкт на Сумську та Донецьку області», — йдеться у повідомленні міністерства.

Проєкт відповідної постанови розробляється Міненергетики спільно з Мінреінтеграції, обласними військовими адміністраціями, прифронтовими громадами та за участі інших зацікавлених учасників.

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Нагадаємо, в Україні для побутових споживачів змінили правила оплати за газ. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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