40.52 / 41.05 43.86 / 44.57
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Мешканці трьох областей України не будуть платити за скраплений газ, — Мінреінтеграції

13:52 9 липня 2024
газ

Як відомо, в Україні тарифи на газ для побутових споживачів залишаються незмінними до 31 серпня. Це стосується природного газу.

Щодо скрапленого газу, то ціна ринкова й формується за результатами торгів. Але мешканці трьох областей України за скраплений газ можуть взагалі не платити.

До проєкту забезпечення скрапленим газом вразливих категорій громадян на прифронтових територіях України долучать ще дві області. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Йдеться про Харківщину, Донеччину та Сумщину.

РЕКЛАМА

В міністерстві зазначили, що реалізація проєкту спочатку була передбачена лише для харків'ян. Проте згодом географію вирішили розширити ще на два регіони.

Ініціатива розроблена для забезпечення скрапленим газом вразливих категорій населення, які проживають на територіях активних бойових дій.

РЕКЛАМА

«У межах гуманітарного реагування ми хочемо забезпечити побутовим газом якомога більше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому не будемо обмежуватися Харківщиною. Розповсюдимо проєкт на Сумську та Донецьку області», — йдеться у повідомленні міністерства.

Проєкт відповідної постанови розробляється Міненергетики спільно з Мінреінтеграції, обласними військовими адміністраціями, прифронтовими громадами та за участі інших зацікавлених учасників.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в Україні для побутових споживачів змінили правила оплати за газ. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

191

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зодіакальне коло

Скорпіонам — вирішення ділових питань, Рибам — переговори, а Тельцям — подолання проблем: що обіцяють зорі українцям на 9 липня

Приготування закуски

Закуска з баклажанів «М'яса не треба»: маріупольський рецепт Ольги Матвій

Астрологічний годинник

Золота середина: які знаки зодіаку в липні зловлять успіх за хвіст

Максим Галкін

«Ця ракета не з росії»: Галкін довів до істерики росіян реакцією на обстріл дитячої лікарні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту