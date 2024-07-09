«Любіть!»: популярна акторка нарвалася на жорстку критику у соцмережі

Популярна акторка Наталка Денисенко, чоловік якої воює на фронті, стикнулася із жорсткою критикою у соціальній мережі. На своїй сторінці вона розмістила допис, в якому висловила почуття до страшних подій в Україні. Він вийшов 8 липня 2024 року, в день, коли росіяни вчергове вдарили ракетами по містах країни і здійснили атаку на дитячу лікарню «Охматдит».

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«Я сьогодні дуже погано спала, реально як відчувала, що щось буде… — написала Наталка. — Зараз буде моя непопулярна думка. Але я це відчуваю саме так…

Енергія агресії і прокльонів, ненависті — які піднімаються у нас — нас же руйнують! Ми згадуємо про любов і єднання — лише в критичних ситуаціях! А треба направляти туди свою увагу — завжди! Любіть! Відчувайте тільки найкращі, світлі почуття! Інші думки — вчиняйте геть з голови і серця! Перестаньте множити цю чорну енергію! Рятують зовсім інші почуття".

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Підписників акторки у мережі зачепили та обурили такі її думки та у своїх коментарях вони висловили все, що думають з приводу позиції Денисенко.

«Наталко, я не знаю, що могло сподвигнути вас таке „лупанути“, і опрадовувати не буду, але це тупість — розказувати про любов і вібрації на енергетичних рівнях, коли сросіянці х*ярять ціленаправлено в лікарню чи пологовий, — образилися у коментарях. — Ну йомайо. Який вже по рахунку рік війни. Може, хватить вже толерувати будь-що, що звʼязує нас з терористами?»

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«33 людини загинуло, 140 поранених, а ви пишете „я творець, виганяйте ненависть, любіть“, — написали у відповідь. — Це настільки дивно… Сьогодні побачила, як Квіткова допомагала на місці подій, і вона сказала лиш одне: „Донатьте, бо люди потребують допомоги!“ Чому ви саме в такий день написали цю хрінь? Ви пропонуєте перестати ненавидіти ру*ню за її вчинки, бо їм все і так повернеться? Ніхрена їм не повернеться, вже 10 років нічого не повертається».

«Енергія призвела до в*ійни? — обурилися у коментарях. — Ви Серйозно? А може все ж таки ро*сіяни? Це вже якесь виправдовування для терористів».

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Наталка відповідала на коментарі, пояснюючи свою думку.

«Я за проживання емоцій, але й за трансформацію їх, бо злість ні до чого не приведе, треба діяти по-іншому», — написала акторка.

«Якийсь недоречний пост, — вважають шанувальники Денисенко. — Всі ці любов і єдність ми повинні плекати всередині країни, для себе і т.д. А щодо сьогодення, то воно трохи не в тему. Ворог — то є зло. Не знаю, ніколи не відчувала, що український народ — то є „жертви“. Завжди були волелюбні, але влада роками робила країну слабкою».

Раніше Наталка Денисенко разом з сином дивом не потрапили під ракетний удар у Чернігові.

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