«Збиралися із сином йти туди гуляти»: зірка «Кріпосної» дивом не потрапила під ракетний удар у Чернігові

Зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка раніше розповіла про горе в родині, дивом не потрапила до епіцентру трагедії в Чернігові, де від ракетного удару росіяни 19 серпня загинули семеро осіб. Про це зірка розповіла в Instagram.

Так, вона цими вихідними вирушила до Чернігова, де мала забрати сина. Хлопчик був у бабусі. Денисенко із сином збиралася йти гуляти центром міста, але, на щастя, затрималася.

«Ми збиралися йти сюди гуляти, але я довго збиралася, і вибух ми застали вдома. Дуже багато загиблих і поранених. Уламки розлетілися по всьому центру», — написала у соціальній мережі Денисенко.

Також зірка показала, де саме застав її вибух.

«Ми в Чернігові, щойно пережили такий вибух. Діти злякалися дуже. Балістика. Влучання біля центру міста, драмтеатру», — підписала світлину, на якій зображена із сином у під'їзді будинку, Денисенко.

Як писали «ФАКТИ», акторка Наталка Денисенко іноді любить «дивувати» прихильників відвертими фото. Нещодавно вона здійснила новий творчий експеримент: знялась оголеною у акваріумі.

Фото: Instagram Наталки Денисенко

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