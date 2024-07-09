Принц Вільям збирається здійснити зворушливий візит з усіма трьома дітьми: подробиці

Принц Уельський, який перейшов на веселий та екологічний транспорт, має намір відвідати центр для бездомних у найближчі місяці разом зі своїми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

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У червні 42-річний Вільям запустив п'ятирічну програму для боротьби з бездомністю по всій Великій Британії. Програма спрямована на формування місцевих коаліцій відданих цій справі людей, організацій та підприємств, які мають намір працювати разом, щоб запобігти і, зрештою, покінчити з бездомністю у своїх регіонах, пише Hello!

Розповідаючи про свій проект, Вільям сказав: «У сучасному і прогресивному суспільстві кожен повинен мати безпечний і надійний дім, щоб до нього ставилися з гідністю і надавали необхідну підтримку. За допомогою Homewards я хочу зробити це реальністю і протягом наступних п'яти років дати людям по всій Великій Британії надію на те, що бездомності можна запобігти, якщо ми будемо співпрацювати».

Крім того, Вільям також має з'явитися в новому документальному фільмі ITV, який має на меті змінити сприйняття проблеми бездомності.

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Двосерійний фільм «Принц Вільям: Ми можемо покінчити з бездомністю», який вийде на телеканалах ITV1 та ITVX цієї осені, розповідає про діяльність майбутнього короля, зокрема про амбітний проєкт Homewards по всій Великій Британії, заглядаючи за лаштунки його першого року роботи.

В рамках програми принца Вільяма «Додому» відбудеться художня виставка під назвою «Бездомність: Переосмислення» в лондонській галереї Саатчі. На виставці будуть представлені роботи відомих художників, включаючи фотографа Ренкіна, Опаке і Марка Давенанта, а також роботи, створені дітьми та молоддю.

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У березні Вільям відвідав житловий семінар у Шеффілді, щоб обговорити рішення для підтримки місцевих сімей, які ризикують залишитися без даху над головою

Генеральний директор Королівського фонду Аманда Беррі сказала, що документальний фільм і виставка «підвищать життєво важливу обізнаність».

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Вона сказала: «Ми знаємо, що телебачення здатне змінювати серця та уми. Може здатися, що бездомності важко запобігти, але розповідаючи про реальний досвід людей і тих, хто збирається разом, щоб підтримати їх, ми можемо надихнути на дії».

Раніше повідомлялося, що принцу Вільяму через хворобу Кейт Міддлтон, можливо, доведеться відмовитися від знакового заходу.

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