Непросте рішення: принцу Вільяму через хворобу Кейт Міддлтон, можливо, доведеться відмовитися від знакового заходу

Королівська родина стикається з потенційною дилемою. Принц Вільям не зможе замінити Кейт Міддлтон, яка нещодавно вперше після виявлення в неї онкодіагнозу з'явилася на публіці, у цьогорічному фіналі Вімблдону через накладку у власному розкладі. Королівський блогер Свар Нанан-Сен повідомив про це в останньому епізоді подкасту «Королівський рекорд».

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— Принцеса Уельська є президентом Всеанглійського клубу лаун-тенісу на Вімблдоні, — сказав він. — Іншими словами, вона вручає трофеї переможцям.

Однак цього року її участь у турнірі під питанням, оскільки зараз вона проходить курс профілактичної хімієтерапії. Тому королівська родина відмовляється чинити тиск на принцесу Уельську, пише видання Нindustantimes.

Тож тепер постає бентежне питання: чи буде Кейт там, щоб вручити призи? Якщо ні, то хто може це зробити замість неї?

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— Було б добре, якби Кейт була там, але не чекайте, що так станеться. Щодо того, чи хтось замінить її і вручить трофеї цього року, то, можливо, принц Вільям або герцог Кентський, тому що він досить часто бував на церемоніях? - задався питанням ведучий подкасту Вокер.

Однак Нанан-Сен висловив сумнів щодо принца Вільяма:

— Ви згадали, що принц Вільям може бути альтернативою, але є сценарій, за яким у нього може виникнути конфлікт із власним розкладом заходів. Тож я думаю, що він не зможе бути присутнім на чоловічому фіналі Вімблдону. Як ми знаємо, Вільям є президентом Футбольної асоціації (FA). Якщо Англія, на що ми сподіваємося, вийде до фіналу Євро-2024, то фінал відбудеться 14 липня, в той же день, що і фінал чоловічого одиночного розряду Вімблдону. Я уявляю, що Вільям і, можливо, Джордж та Шарлотта будуть у Німеччині, щоб підтримати Гарета Саутгейта та футбольну команду, і сподіваюся, що вони привезуть трофей додому. Тож якщо Англія вийде до фіналу Євро-2024, навряд чи Вільям буде на Вімблдоні.

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— Деякі люди скажуть, що це дуже оптимістично, що Англія вийде у фінал, — відповів на це Вокер. - Чесно кажучи, королівська сім'я дуже добре вміє планувати, і я впевнений, що є багато непередбачених обставин. Думаю, що дуже ймовірно, що принц Вільям поїде до Німеччини.

Раніше королівський експерт пояснив, через що страждає принц Вільям.

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Фото Getty Images

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