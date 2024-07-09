«Бог терплячий, але всьому є межа»: Алла Пугачова засудила обстріл «Охматдиту»

Весь цивілізований світ вражений варварською атакою росіян на Україну, внаслідок якої загинули люди. Особливо шокував удар по київській дитячій лікарні «Охматдит».

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Алла Пугачова теж не залишилася осторонь цієї трагедії.

«Бог терплячий, але всьому є межа», — такий допис залишила співачка під фото із закривавленою дитиною на руках у мами.

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Після цього депутат держдуми рф Олексій Журавльов закликав визнати Пугачову «іноагентом» і позбавити майна на території росії.

Про масовану атаку на Україну та ракетний удар по «Охматдиту» висловився і чоловік Примадонни Максим Галкін.

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Він виклав фото, зняте у лікарні, і підписав його так: «Одне зі страшних фотосвідчень сьогоднішнього дня — лікарі продовжують робити операцію дитині на відкритому серці прямо під час російської ракетної атаки. Це якесь нескінченне пекло. Найглибші співчуття сім'ям загиблих».

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Своєю реакцією шоумен довів росіян до істерики. Але коментарі він у соцмережі відключив.

«ФАКТИ» також писали про те, як відреагували на удар російських терористів по дитячий лікарні «Охматдит» українські зірки.

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