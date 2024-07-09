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«Бог терплячий, але всьому є межа»: Алла Пугачова засудила обстріл «Охматдиту»

18:45 9 липня 2024
Пугачова та Галкін

Весь цивілізований світ вражений варварською атакою росіян на Україну, внаслідок якої загинули люди. Особливо шокував удар по київській дитячій лікарні «Охматдит».

Алла Пугачова теж не залишилася осторонь цієї трагедії.

«Бог терплячий, але всьому є межа», — такий допис залишила співачка під фото із закривавленою дитиною на руках у мами.

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Після цього депутат держдуми рф Олексій Журавльов закликав визнати Пугачову «іноагентом» і позбавити майна на території росії.

Про масовану атаку на Україну та ракетний удар по «Охматдиту» висловився і чоловік Примадонни Максим Галкін.

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Він виклав фото, зняте у лікарні, і підписав його так: «Одне зі страшних фотосвідчень сьогоднішнього дня — лікарі продовжують робити операцію дитині на відкритому серці прямо під час російської ракетної атаки. Це якесь нескінченне пекло. Найглибші співчуття сім'ям загиблих».

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Своєю реакцією шоумен довів росіян до істерики. Але коментарі він у соцмережі відключив.

«ФАКТИ» також писали про те, як відреагували на удар російських терористів по дитячий лікарні «Охматдит» українські зірки.

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