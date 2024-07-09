Серце обливається кров’ю: Софія Ротару і Алісса Мілано відреагували на удар людожерів рф по дитячій лікарні «Охматдит»

Поки Україна з жахом рахує кількість жертв ударів військових злочинців рф по нашим мирним містам, а на російському тв смакують «результати» влучань по мирним об'єктам, світ продовжує з шоком говорити про те, до чого приводять безкарність російських людожерів.

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Однією з тих, хто не став замовчувати проступки російських вбивць, стала і відома акторка Алісса Мілано, зірка популярного серіалу «Усі жінки — відьми».

Відома акторка у своєму фотоблогу опублікувала скриншот новини про руйнування «Охматдиту», де перебували маленькі пацієнти та лікарі. І у підписі додала смайлик у формі розбитого серця, висловлюючи свої емоції.

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У коментарях українці щиро подякували Алісі за поширення правди серед іноземців.

«Дякуємо за підтримку України! Дякую, що не мовчите!», «Нападати на будь-що або на когось — це абсолютно жахливо. Це має закінчитися. Мої думки та молитви з українським народом. Благослови вас усіх Господь», «Дякую за поширення того, що відбувається в Україні», «Дякую за поширення. Будь ласка, продовжуйте пояснювати і нагадувати своїй аудиторії, що світ має об'єднатися і зупинити росію і путіна», — написали вони

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Також не змогла не прокоментувати злочин росіян і улюблена співачка українців Софія Ротару.

Виконавиця показала, яких руйнувань зазнало одне з відділень дитячої лікарні. Підписувати кадри зірка не стала, а лиш додала смайлик у вигляді розбитого серця.

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Співачка Софія Ротару відреагувала на черговий цинічний злочин російських окупантів проти цивільного населення.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 8 липня, росія крилатою ракетою поцілила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві — станом на ранок 9 липня рятувальники продовжують розбираюти завали зруйнованого корпусу. Наразі територія ОХМАДИТу, крім зруйнованого корпусу, вже розчищена від сміття. На місці працюють усі необхідні служби — ДСНС, медики, поліція, Червоний Хрест та інші.

Вночі під завалами булот знайдене тіло хлопчика, таким чином кількість загиблих 8 липня дітей зросла до чотирьох. Всього в столиці того дня загинуло 27 осіб. Ще 117 людей постраждали та 7 — було врятовано.

9 липня оголошене в Києві Днем жалоби.

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