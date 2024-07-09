«Ця ракета не з росії»: Галкін довів до істерики росіян реакцією на обстріл дитячої лікарні

Поки весь світ з осудом реагує на обстріл окупантами мирних українських міст, росіяни намагаються заперечувати очевидні факти і пишуть, що всі відео — «змонтовані» і «неправдиві».

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Через таку брехню не зміг стримати емоції навіть гуморист Максим Галкін.

На своїй сторінці у соціальній мережі він висловив глибокі співчуття українцям і особливо гостро відреагував на масштаби ворожих дій у Києві.

Максим не зміг пройти повз російського терору й поширив кадри з операційної, де лікарі рятували маленьке життя просто під час обстрілів країною-агресоркою. До того ж шоумен розповів прихильникам про приголомшливу кількість жертв внаслідок атаки, серед яких — безліч дітей, які лікувалися у медзакладі.

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«Одне з жахливих фотодоказів сьогоднішнього дня — лікарі продовжують робити операцію на відкритому серці дитини просто під час ракетної атаки рф. Станом на зараз після масованої атаки України 37 загиблих, серед них троє дітей, 170 поранених, з них 13 дітей. Це якесь пекло, якому немає кінця. Дуже глибокі співчуття родинам загиблих», — написав Галкін 8 липня.

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При цьому Галкін вимкнув коментарі під дописом, щоб не вислуховувати чергову істерику росіян, які давно зненавиділи його за проукраїнські погляди. Проте російські фашисти знайшли вихід і почали обурюватися під іншими дописами гумориста.

«Гей ти, навіщо вводиш в оману людей. Ця ракета не з росії. Очі розплющи», «Євреям слова не давали», — пишуть російські дикуни, заперечуючи факти, які визнав увесь цивілізований світ.

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Нагадаємо, що в Україні нещадно розкритикували популярну акторку, яка закликала до «любові» після ракетного удару 8 липня.

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