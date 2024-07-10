«Соцмережі зачищені повністю»: як у росії знищують пам'ять про українського режисера Романа Віктюка

У росії припинив своє існування Театр Романа Віктюка, яким багато років керував українець Роман Віктюк — він помер у 2020 році в розпал епідемії коронавірусу.

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Російський режиссер та актор Дмитро Голубєв пише, що театр перейменували на «Театр-сцена Мельников» і що з репертуату знято вистави Віктюка: «Служниці». Спектакль буде зіграний у театрі у вересні востаннє для запрошених глядачів… «Остання любов Дон Жуана», «Незрівнянна!», «Ілюзії кохання», «Кіт у чоботях», «Маскарад Маркіза де Сада». Вистава «Федра» перероблятиметься новим художнім керівником, після чого вийде на сцену театру в оновленій редакції. Також знято спектаклі «Венеціанка» Ігоря Неведрова та «Лакейські ігри» Олександра Карпушина. Костянтин Богомолов сказав, що переглядатиме решту вистав і прийматиме рішення про зняття або повернення в репертуар".

Він також підкреслив, що із соціальних мереж театру прибрано всі відео та фотографії з Віктюком та про режисера, заборонено пости про нього.

«Повністю зачищені соцмережі, закрито ютуб канал. Відбуваються кадрові зміни, звільнення, призначаються нові люди. Сьогодні історичний день. Припинив своє існування один із найкращих авторських театрів світу, заснований великим режисером, Народним артистом України та росії, професором, учителем, Маестро Романом Віктом. «, — додав Голубєв.

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Ексклюзивний матеріал про Романа Віктюка, який у розпал Революції гідності у 2014 році відвідував Україну «У Харківському оперному театрі був аншлаг. І це в розпал подій в Україні» читайте на сайті «ФАКТІВ» (в російськомовній версії)

Фото з Вікіпедії

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