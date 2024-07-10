У 90-х роках, коли був шалений запит на український контент, народився проєкт «Територія А». На думку його засновниці співачки Анжеліки Рудницької, якби його не закрили, можна було б уникнути пропагандистських трендів та перевзування.

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«Все було б інакше. Бо не було б трендів хаяти своє. Наші зірки, які отримували гроші з росії, намагалися будь-яким чином дискредитувати все українське. Однією з таких фішок була теза, що все українське „нєкачєствєнноє“, але це ж маячня. Багато наших артистів записували та створювали музику не лише в Україні, а й за кордоном. І співпрацювали з іноземними саунд-продюсерами, але постійно нав’язувалася думка про те, що і це неякісно. Однозначно, що якби проєкт жив донині, формувалися б інші смаки».

Рудницька додала, що українська масова культура не могла собі дозволити знімати кіно, бо це було дорого.

«Але вона могла собі дозволити знімати кліпи, відеоарт і таким чином популяризувати українське через музику. «Територія А» стала небезпечною, тому що стало очевидно, що люди починають більше цікавитися своїм. І росія почала вкладати гроші в те, щоб українську музику пригнічувати, прибирати з ефірів популярні проєкти, які формували суспільну думку та патріотизм. Коли ми вже знали, що нас приберуть з ефіру, то наші конкуренти дуже тішилися. Але згодом і вони зникли, почали пропадати фестивалі, інші українські програми. Дуже довго ми жили в інформаційному проваллі, бо багато проєктів не були українськими по суті. Ведучі різноманітних шоу були російськомовними у своїй більшості. До кого ми завжди загравали? Талановиті люди приходили в різні шоу, а суддями переважно були росіяни, серед яких, якщо був один українець — то це добре.

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Маючи позицію, яка не подобається, я відчула, як до мене почали вороже ставитися менеджери каналів, які пропагували «руський мір». Найгірше — це заробітчани та пристосуванці, які не мають власної позиції, зараз вони принишкли. Але частково знову повилазили російськомовні проєкти. Мені б хотілося більше оптимізму, але я бачу цей відкат, і мені він не подобається".

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з автором пісень Андрієм Парфеновим: «Війна змінила музичний ринок в Україні до невпізнанності».

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