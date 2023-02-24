Війна змінила мене та моє покоління: 13-річний Денис Іваник присвячує пісні Україні

До річниці повномасштабного вторгнення ексклюзивно для «ФАКТІВ» 13-річний співак Денис Іваник зі Львова розповідає, як його та його однолітків змінив рік війни, як на його думку, змінилась країна та український шоу-бізнес за цей час.

— Як рік війни вплинув на тебе?

- Війна це те, чого боялися всі. Першим часом було дуже складно. Чим довше тривало це пекло, тим сильніші ми ставали. За рік наш народ набрався мужності та терпіння. Війна змінила багатьох людей, мене та моє покоління також.

Ми подорослішали, стали більш свідомі. А головне змінилися наші цінності!

— Що змінилось у тобі та у творчості?

- Від початку повномасштабного вторгнення у мене було бажання писати українську музику.

Я хотів підтримувати людей та дарувати їм усмішку у такий складний час. Я почав писати авторські пісні, одна з яких гарно підтримала бойовий дух українців — це пісня «Моя Україна». Також я популяризую самобутню українську культуру у своїх соціальних мережах, читаю вірші відомих українських поетів та співаю кавер-версії наших чудових пісень.

— Які ти бачиш зміни в українцях загалом?

- Цей рік був складним для кожного українця. Довелося пройти багато неочікуваних випробувань. Цей час вніс багато корективів та змін у життя багатьох людей. Ми — українці, велика сім’я, яка показала усім свою незламність. Вже, як рік, нас намагаються знищити, але ніхто ніколи цього не зробить, бо немає сильнішого народу ніж Україна! Я хочу подякувати тим людям, які взяли зброю і пішли захищати нашу державу! Подякувати усім людям, які волонтерять і допомагають нашим збройним силам! Я хочу подякувати усім українцям за наш бойовий дух… Вже рік, ми боремося і я впевнений, що скоро це все закінчиться і ми переможемо!

— Які зміни на твою думку відбулись в українському шоу-бізнесі?

- Український шоу-бізнес зараз, на мою думку, допомагає Україні на шляху до перемоги. Об’єдналися багато людей, щоб підтримувати Україну благодійними концертами. Свій прибуток вони віддають на потреби ЗСУ. Багато відомих людей зараз волонтерять, чи навіть захищають нашу країну на фронті. Тож не варто знецінювати їхню роботу. Варто підтримувати людей, які наближають нашу країну до довгоочікуваної перемоги.

— Які найближчі творчі плани?

- Конкретних планів у мене немає. Зараз я стараюся писати українську музику, записувати кавери на пісні українських виконавців та популяризувати українську культуру. Єдина наша мета це перемога, і до цієї мети ми обов’язково скоро дійдемо!

Нагадаємо, популярний актор та ресторатор, учасник проєкту «Танці з зірками» Даніель Салем, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронить країну, розповів про несподівану зустріч на фронті: «І тоді я зрозумів, що нашу націю не зламати».

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