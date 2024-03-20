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«Від природи рідкісна кур**а», — відома продюсерка про вчинок Повалій

21:58 22 березня 2024
Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова обурилась новиною про те, що Таїсія Повалій, яка зрадила Україну заради кривавих рублів, голосувала на виборах у рф і отримала паспорт країни-окупантки. На своїй сторінці у соцмережі Мозгова написала пост, який присвятила Повалій.

«Довго я уникала цієї теми. але. тая, ти не просто тая, ти просто від природи рідкісна курvа, яка зрадила все! Себе, країну, землю, на якій ти народилась, ти зрадила тих, хто в тебе вірив і вчив. Тих, хто радів твоїм успіхам і віддавав пошану твоєму таланту. Пам’ятай про одне! Зрадників м’яко кажучи не люблять там і ненавидять тут … Ти втратила зв’язок з родом, бо впевнена, що вони відмовились мати справу з тією, яка підтримує вбивць, катівників, ґвалтівників, крадіїв і просто нікчем. Подібне притягує подібне … закон Всесвіту … і тебе видно потягнуло».

Фоловери підтримали думки Олени Мозгової і також залишили не надто приємні слова для зрадниці Повалій.

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«Зрадників зневажають всюди… Якби вона не перекрашувалась, але клеймо залишається на все життя роду… За гроші не купиш ні честі, ні совісті… Зрадники своєї землі, свого рідного дому та країни не бувають щасливими», — написала Валя Волошина.

Раніше повідомлялося, що запроданка Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства.

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