Загиблі дорослі й поранені діти: в Києві завершили розбирати завали в «Охматдиті»

Станом на 16:00 9 липня в Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит», куди напередодні поцілила російська крилата ракета Х-101.

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Як розповіли у Київській міській військовій адміністрації, результатом удару став повністю зруйнований корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводять діаліз.

У більшості інших корпусів зафіксовані суттєві пошкодження. Зокрема постраждали хірургічні, онкологічні, соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії, радіології та променевої терапії, операційний блок, дві реанімації та єдина в країні онкогематологічна лабораторія.

Наразі евакуйовано до інших лікарень Києва 94 маленьких пацієнта лікарні. У вцілілих відділеннях медзакладу залишилися на лікуванні 68 дітей. 465 пацієнтів, які потребували планового лікування, були обстежені та тимчасово виписані додому.

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«На момент атаки в лікарні перебували 627 дітей. З них 8 зазнали поранень. На жаль, загинули дві дорослі людини. Вічна пам’ять. Ми неодмінно відбудуємо наш Охматдит! Ми повернемо нашим дітям можливість отримувати якісну, сучасну медичну допомогу! А рашисти мають заплатити дорогу ціну за цей акт геноциду проти українського народу… проти українських дітлахів!», — йдеться в офіційному дописі.

Нагадаємо, що під час розбору завалів після ракетного удару рф по Києву отримав травму син відомої телеведучої.

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