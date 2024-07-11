Другий четвер місяця, 11 липня, стане днем, вдалим для відновлення зв'язків з людьми, які колись зіграли чималу роль у вашому житті, вважають астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Представників більшості знаків зодіаку очікують позитивні події, неординарні вчинки або романтичні знайомства. Разом з тим сьогодні варто уникати ризикованих фінансових операцій та незрозумілих нових проєктів, радять знавці зоряних комбінацій.

Овен

У першій половині дня у вас буде поганий настрій. Він почне покращуватись після обіду, тому важливі чи складні справи краще планувати на цей час. Краще не звертатися по допомогу до оточуючих, розраховуйте на себе. Заняття фінансовими питаннями допоможуть збільшити дохід.

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Телець

Хтось із вашого оточення заважатиме професійному просуванню, плести інтриги за вашою спиною. Вживіть заходів, поки у вас не виникли неприємності. Чужі поради чи допомога у справах принесуть Тельцям більше шкоди, ніж користі. Не варто критикувати чи робити зауваження, будьте стриманішими.

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Близнюки

Складний день. Неприємності можуть розпочатися з самого ранку. Зірки радять у складних ситуаціях використовувати почуття гумору, не засмучуватись і не драматизувати те, що відбувається. Допомога оточуючих 11 липня не буде корисною. Приготуйтеся долати всі проблеми самостійно.

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Рак

Обставини у цей день швидко змінюються. Важливо змінюватися разом з ними, підлаштовуватись та застосовувати інші підходи до роботи. Невеликі неприємності Раки вирішують швидко та впевнено. Якісь складні питання краще обговорювати із колегами, працювати спільно, пропонувати свої ідеї.

Лев

Сьогодні Левам важко уникнути сварки. Ви гостро реагуєте на будь-яке зауваження або різке слово, тому намагайтеся бути спокійнішими і більше часу проводьте на самоті. Не варто просити поради чи допомоги, займайтеся справами самостійно, розраховуйте на свої сили.

Діва

Ваше бажання зробити все ідеально може призвести до нервового зриву. Намагайтеся відволікатися від робочих процесів, не забувайте про перерви, виділяйте час на відпочинок. Якщо цього не робити, самопочуття може погіршитися. Є можливість, що спілкуватися з колегами навіть на ділові теми буде складно.

Терези

Вранці вам складно налаштуватися на робочий ритм. Почніть із легких та приємних справ, поступово приступайте до більш складних питань. Допомога оточуючих не буде вам корисною: швидше за все, доведеться переробляти всю роботу та виправляти помилки. Можливі цікаві ділові пропозиції.

Скорпіон

Сьогодні будь-яка суперечка для вас може закінчитися великим конфліктом. Зірки радять уникати всіх напружених розмов, згладжувати гострі кути у спілкуванні. Скорпіонам 11 липня треба більше поступатись і тримати свою думку при собі. Раціонально розподіліть свої ресурси.

Стрілець

День цікавий і насичений подіями. З вами можуть відбуватися якісь дивні ситуації, незвичайні знайомства. Усе це додасть Стрільцям яскравих відчуттів, подарує новий досвід. Доведеться вирішувати проблеми, що стосуються вашої безпосередньої роботи. Не слухайте чужих порад.

Козоріг

З самого ранку намагайтеся підтримувати свій добрий настрій, налаштовуйтесь на позитив. Від цього залежатиме ваша працездатність та кінцевий результат. Намагайтеся не робити сьогодні великих покупок, почніть економити. Покладайтеся на свої сили та інтуїцію, не просіть допомоги.

Водолій

Готуйтеся до непростого та нервового дня. Доведеться розв'язувати проблеми вдома та на роботі. Водоліям складно зосередитися на своїх обов'язках, вони розсіяні та надто емоційні. Уникайте суперечок 11 липня, згладжуйте напругу за допомогою жартів та компліментів. Працюйте наодинці.

Риби

Важливо підлаштовуватися під обставини, виявляти гнучкість та дипломатичність у спілкуванні. Так Рибам вдасться досягти бажаного і не зробити помилок. Складні справи краще не розпочинати: займіться знайомою роботою, щоденними справами. Навіть близькі люди сьогодні дають погані поради, думайте своєю головою.

Крім того, представникам всіх знаків зодіаку зірки сьогодні не радять дослухатися до думок дівчат, в яких у голові щось незрозуміле, навіть для них самих.

А також до тих дівчат, серед яких немає єдиної думки про те, кого краще любити — «Бумбокс» чи «Океан Ельзи».

В такому випадку краще звернутися до нашого відомого «барда» з питанням про те, чому на третьому році війни він знову перейшов на російську.

Або порадіти за друга Віталія Лобача, який, нарешті, вирішив «прояснити всі питання» зі своєю коханою.

Ще один привід для радощів — в українській музиці, крім Гелі Зозулі і Зозулі з Тернополя, може з'явитися ще одна дівчина з таким прізвищем.

Тому готуємось до зустрічі, при цьому тримаємо в думках факт, що не перевелися в Україні чоловіки, які обіцяють завести кота і ретривера, і при цьому любити пернатих пташок — зокрема, голубок.

Адже це явний натяк на «Голубку», яку співав Хуліо, тато відомого виконавця Енріке Хулієвича Іглесіаса.

Всім відомо, що голуби — це мир і кінець мобілізації. Тому будемо сподіватися на покращення ситуації в Україні вже найближчим часом.

А для деяких українців вже настають гарні часи. В них починається період неймовірного везіння як в особистому життя, так і на роботі.

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