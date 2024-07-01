НЕК «Укренерго» та ТОВ «Юнайтед Енерджі», яку НАБУ звинувачує в завданні збитків «Укренерго» на понад 700 млн грн, діють спільно в межах судового позову державної енергетичної компанії до банку «Альянс».

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Про це пише політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі «Камінг-аут Кудрицького і Коломойського» на Censor.net з посиланням на матеріали судових засідань.

Експерт нагадує, що нещодавній підозрі, яке оголосило НАБУ керівнику департаменту безпеки НЕК, яка стосувалася закупівлі бронежилетів за завищеною ціною, передувала ще резонансніша справа. В її межах посадовим особам «Укренерего» були висунуті підозри у причетності до схеми з виведенням коштів НЕК після несплати за електроенергію 1,4 млрд грн компанією «Юнайтед Енерджі», пов’язаною з Ігорем Коломойським.

«Важко сказати, чим керувалося керівництво НЕК „Укренерго“, коли підмахувало документи Коломойському. Деякі фігуранти вже поза зоною досяжності для українських слідчих. У керівництві компанії кажуть, що дуже хвилювалися через початок війни, переживали. І якось не вгледіли, руки якось самі взяли і підписали договори. Попри те, що, згідно з правилами енергоринку, які дуже добре знають в „Укренерго“, ресурс відпускати було ну ніяк не можна. Бо компанія була дефолтною, грошей не платила і не збиралася», — зазначає експерт.

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За його словами, коли цією справою зацікавилося НАБУ, «Укренерго» вирішило перекласти відповідальність на банк, який забезпечував гарантію угоди, — «Альянс», подавши на нього до суду.

«Але у банку кажуть, що не будуть платити за злочин, а те, що відбулось — саме злочинна змова керівництва «Укренерго» і контрагента. Бо «Укренерго» не здійснило базових дій, які, згідно з правилами енергоринку, мала б зробити: не припинила відпуск електроенергії боржнику, не надала йому статус «дефолтний», не списала його гроші зі спецрахунку в «Ощаді», — пише політолог.

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Він зазначив, що банк подав зустрічний позов і виграв першу інстанцію, адже суд визнав, що через порушення, допущені сторонами договору, банківська гарантія не підлягає виконанню. Після цього банк подав клопотання з зупинення провадження за позовом «Укренерго» до банку до завершення розгляду свого позову апеляційною та вищою інстанціями, яке було частково задоволено.

За словами Віталія Кулика, «Укренерго» оскаржило призупинення розгляду свого позову, а згодом те ж саме зробило і «Юнайтед Енерджі». На підтвердження своїх слів політолог наводить скриншоти касаційної скарги ТОВ «Юнайтед Енерджі», в якій вона підтримує вимоги «Укренерго» до фінустанови.

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«Компанія, що роздягла „Укренерго“ на 1,4 млрд, і „Укренерго“, що пограбована цією компанією, публічно визнають, що діють разом і прагнуть до одних і тих самих цілей. Раптом виглядає, що ніякі вони не антагоністи, не злодій і жертва, а спільники, які переслідують ціль знайти офірного цапа, на якого повісити борг?» — підсумовує експерт.

Раніше повідомлялося, що Спілка споживачів комунальних послуг звернулась до Шмигаля з вимогою змусити голову «Укренерго» декларувати статки.

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