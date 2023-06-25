У спеку їжте авокадо та цитрусові: продукти, які знижують температуру тіла

Гіпертермія може бути викликана впливом сонця та надзвичайно спекотної погоди, пише ndtv.com. Ми повинні вживати превентивних заходів, щоб уникнути негативних наслідків спеки. Найкращий спосіб підтримувати правильну температуру тіла — регулярно пити воду. Випивати від 2,7 до 3,7 літрів води щодня необхідно для того, щоб тіло залишалося прохолодним. А ще варто додати у меню деякі продукти.

Кавун — один з продуктів з найвищим вмістом води, що складається з неї приблизно на 90%. Він також багатий на антиоксиданти, які підтримують прохолоду в організмі.

Цибуля не тільки охолоджує тіло, але й захищає організм від сонячних ударів.

Як і кавун, огірок — один з овочів з найбільшим вмістом води. Він також багатий на клітковину, яка допомагає при запорах, що можуть виникнути через спекотну погоду.

Сир — один з найкращих молочних продуктів, які варто додати до свого раціону влітку. Більшість продуктів з високим вмістом білка — м'ясо та птиця — підвищують температуру тіла. А сир має високий вміст білка, але охолоджує тіло.

Кокосова вода — чудовий спосіб збільшити споживання води, якщо питна вода вам набридла. Вона також багата на різні вітаміни та мінерали, які допомагають захистити організм від хвороб влітку.

Листя м'яти освіжає і охолоджує організм. Воно чудово підійде, якщо ви хочете підсилити смак ваших фруктових соків, лимонадів, чаю з льодом та інших літніх напоїв.

Алое вера — ще одна рослина, наповнена водою. За умови регулярного вживання алое вера допомагає охолодити організм. Крім того, вона також має протизапальні властивості і може бути корисною, якщо наносити її безпосередньо на шкіру.

Цитрусові є чудовим джерелом гідратації та вітаміну С, який захищає від спекотної погоди. Найбільш доступні цитрусові — апельсини, лимони, лайми, грейпфрути тощо.

Авокадо — чудове доповнення до вашого раціону, оскільки воно багате на корисні жири. На відміну від інших жирних продуктів, які можуть зневоднювати організм, авокадо зволожує, а жири допомагають організму краще засвоювати інші вітаміни.

Нагадаємо поради дієтолога, як правильно харчуватись у спеку.

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