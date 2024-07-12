40.69 / 41.21 44.19 / 44.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

росія глушить зв’язок у Фінляндії: що відбувається

11:21 13 липня 2024
Фінляндія

Фінська влада, яка нещодавно прийняла рішенння відкрити свої військові об’єкти для збройних сил США, повідомила про збільшення кількості збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів і що це відбувається з території росії.

Федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило виданню Iltalehti 11 липня, що збої у роботі GPS збільшилися за останній тиждень, посилаючись на конкретний інцидент, що стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Фінський морський пілот повідомив в мережі X (раніше Twitter), що вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі Фінляндії він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів. Пілот опублікував відеозапис збоїв у роботі свого радара і повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна. Повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи. Ймовірно, російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, яким зазвичай подорожує принц Вільям, а тоді на борту перебував міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Перешкоди GPS в країнах Балтії змусили фінський авіаносець Finnair скасувати рейси до Тарту (Естонія), доки аеропорт Тарту не запровадив систему заходження на посадку літаків, яка не покладається на GPS.

РЕКЛАМА

Очевидне глушіння GPS з боку росії є частиною гібридної кампанії рф, що посилюється і спрямована безпосередньо проти країн НАТО, і яка, ймовірно, має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО.

РЕКЛАМА

99

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ангеліна Мірошниченко

«Колосально відстає»: Тімур Мірошниченко зізнався у проблемах з прийомною донькою

видобуток газу

У Полтавській ОВА не знають, чому партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою (документ)

Melovin

«Жахливо боляче»: популярний музикант скасував всі заплановані концерти

траса Покровськ&nbsp;— Костянтинівка

Військовий пояснив, що станеться, якщо окупанти дійдуть до траси Покровськ — Костянтинівка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту