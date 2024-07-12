росія глушить зв’язок у Фінляндії: що відбувається

Фінська влада, яка нещодавно прийняла рішенння відкрити свої військові об’єкти для збройних сил США, повідомила про збільшення кількості збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів і що це відбувається з території росії.

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Федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило виданню Iltalehti 11 липня, що збої у роботі GPS збільшилися за останній тиждень, посилаючись на конкретний інцидент, що стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Фінський морський пілот повідомив в мережі X (раніше Twitter), що вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі Фінляндії він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів. Пілот опублікував відеозапис збоїв у роботі свого радара і повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна. Повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи. Ймовірно, російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, яким зазвичай подорожує принц Вільям, а тоді на борту перебував міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Перешкоди GPS в країнах Балтії змусили фінський авіаносець Finnair скасувати рейси до Тарту (Естонія), доки аеропорт Тарту не запровадив систему заходження на посадку літаків, яка не покладається на GPS.

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Очевидне глушіння GPS з боку росії є частиною гібридної кампанії рф, що посилюється і спрямована безпосередньо проти країн НАТО, і яка, ймовірно, має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО.

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