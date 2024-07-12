Армін Паппергер, керівник збройового концерну Rheinmetall, який планує будувати бронетехніку спільно з Україною, входив до переліку керівників оборонної промисловості по всій Європі, яких планувала вбити росія.

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Про це повімляє CNN, посилаючись на п'ятьох обізнаних з ситуацією чиновників з країн Заходу та США. Видання стверджує, що про ці плани дізналися американці та попередили офіційний Берлін, який зміг захистити Паппергера. Компанія, яку він очолює, є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів. Зазначається, що невдовзі в Україні компанія має відкрити завод з виробництва бронетехніки, що не може не турбувати росію.

Речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон хоч і не стала коментувати журналістам версію щодо російської змови, але зазначила, що «посилення підривної кампанії росії — це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців». «Сполучені Штати обговорюють це питання з нашими союзниками по НАТО, і ми активно працюємо разом над викриттям і припиненням цієї діяльності. Ми також чітко дали зрозуміти, що дії росії не завадять членам Альянсу продовжувати підтримувати Україну «, — додала вона.

Раніше Армін Паппергер закликав значно збільшити військові витрати, щоб зробити Німеччину обороноздатною. Він зазначав, що західний світ не готовий до звичайної війни, а Китай і росія інтенсивно озброюються.

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Фото з мережі

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