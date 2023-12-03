Німецький концерн планує будувати бронетехніку в Україні: названа дата

Для успішного протистояння російській армії ЗСУ потрібна технологічна та ефективна зброя. Німецький концерн Rheinmetall Group хоче побудувати перші танки в Україні вже у 2024 році. Як пояснив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю «WirtschaftsWoche», він розраховує укласти відповідний контракт з Україною на будівництво колісної броньованої транспортної машини Fuchs та бойової машини піхоти Lynx найпізніше на початку наступного року.

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«Після підписання контракту ми хочемо, щоб перша колісна машина була готова в Україні приблизно через шість-сім місяців, а перший Lynx — через дванадцять-тринадцять місяців», — сказав Паппергер. Таким чином, виробництво Fuchs в Україні можливе з кінця літа 2024 року, а конкурент Puma — Lynx — може з'явитися вже влітку 2025 року.

Однак Паппергер хоче поставити новозбудовані бойові танки в Україну набагато раніше. «Перші десять машин Lynx вже виробляються в рамках спільного виробництва між нами й Україною тут, в Німеччині, або в Угорщині, — зазначив він. — Після етапу нарощування виробництва ми зможемо швидко виготовити значну кількість цих машин повністю в Україні».

Берлін вже дав зрозуміти, що надасть дозвіл на експорт, необхідний для виробництва.

Раніше британський експерт пояснив, коли настане переломний момент у війні з рф.

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