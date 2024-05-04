Склади зі зброєю майже пусті: глава найбільшого німецького збройного концерну звернувся до політиків Європи

Армін Паппергер, керівник збройового концерну Rheinmetall, який планує будувати бронетехніку спільно з Україною, закликав значно збільшити військові витрати, щоб зробити Німеччину обороноздатною.

ВІДЕО ДНЯ

«Західний світ не готовий до звичайної війни, — заявив генеральний директор найбільшого німецького виробника озброєнь в інтерв'ю Wirtschaftspublizistische Vereinigung в Дюссельдорфі. — Китай і росія інтенсивно озброюються. Оборонний бюджет Німеччини має бути збільшений щонайменше на 30 мільярдів євро щорічно з нинішніх 52 мільярдів євро. Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то „поворот“ не вдасться».

Нагадаємо, федеральний канцлер Олаф Шольц закликав до «поворотного моменту» у 2022 році після нападу росії на Україну. Федеральний уряд виділив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для посилення обороноздатності та компенсації дефіциту Бундесверу. Після закінчення холодної війни Німеччина скоротила витрати на оборону, що призвело до застарілих запасів військової техніки та порожніх складів боєприпасів. Занадто багато було заощаджено, сказав Паппергер, озираючись на минулі десятиліття.

Компанія Rheinmetall скористалася 100-мільярдним спеціальним фондом, створеним два роки тому, і отримала замовлення на бронемашини та іншу військову техніку. Армін Паппергер зазначив, що спеціальний фонд буде вичерпано до 2026 року. Тому вкрай важливо збільшити регулярний оборонний бюджет. Інакше «поворот» не вдасться.

РЕКЛАМА

«Тоді це буде просто спалах на сковороді, і ми більше не зможемо продовжувати в тому ж дусі. Оборонна промисловість покладається на те, що політики дотримають свого слова і продовжать розміщувати замовлення в майбутньому».

Лише зі збільшенням фінансування на 30 мільярдів на рік Німеччина зможе виконати своє зобов'язання як країна НАТО інвестувати два відсотки своєї економіки в оборону.

РЕКЛАМА

«Бундесверу досі не вистачає всього, — сказав керівник оборонного відомства. — Боєприпаси, які ми виробляємо, зараз відправляються в Україну. За останні два роки Німеччина практично нічого не привезла на свої склади. Для заповнення запасів артилерійських боєприпасів знадобиться десять років виробництва, що дає зрозуміти, що федеральний уряд також повинен буде забезпечити необхідне фінансування».

Німеччина — не поодинокий випадок у західному світі, каже він:

РЕКЛАМА

«Чи це Італія, чи це Іспанія, чи це Франція — всі склади порожні, для всіх звичайних типів боєприпасів».

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не очікує швидкого завершення російської агресивної війни, і запевнив, що його країна постачатиме зброю Україні стільки часу, скільки буде потрібно.

6

Читайте нас у Facebook