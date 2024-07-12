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Виростуть великими і добре зберігатимуться: рецепт «бабусиного» підживлення для буряків та моркви

17:44 12 липня 2024
Морква та буряк

Моркву та буряк, які, як і інші овочі добре спримають кисломолочне добриво, можна підживити ще одним «бабусиним засобом», який готують лише з двох елементів.

Як стверджують автори каналу «Дача. Сад та город», таке підживлення дозволить не лише виростити великі овочі, а й сприятиме їхньому тривалому зберіганню.

Підживлення готують зі 100 грамів хвоща та літра води, які кип'ятять на повільному вогні протягом 30 хвилин. Засіб настоюють протягом 30 хвилин та розбавляють водою 1/5. Підживлення вносять не більше 2-х разів за сезон.

Про те, як боротися з моркв'яною мухою, читайте на нашому сайті.

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Фото каналу «Дача. Сад та город»

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