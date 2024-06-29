Чого не вистачає огіркам: як легко зрозуміти за зовнішнім виглядом рослини

У період активного плодоношення огіркам потрібна велика кількість поживних речовин. Іноді городники стикаються з тим, що під час росту плоди огірка деформуються. Це трапляється досить часто і свідчить про дефіцит поживних речовин у ґрунті, а також про неправильний полив. Якщо правильно визначити за зовнішнім виглядом плода причину проблеми, можна швидко виправити ситуацію, інформує Ukr.Media.

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Найпростіша причина деформації огірка — недостатній полив. У цьому випадку плоди набувають форми гачка, розповіли фахівці.

Ще одна причина деформації плодів — полив холодною водою. Про це можуть свідчити плоди, які перетягнуті посередині, а по краях розширені. Фахівці нагадують, що огірки потрібно поливати тільки теплою водою.

Що стосується нестачі корисних елементів, то тут теж може бути кілька варіантів.

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Наприклад, за нестачі азоту плоди набувають звуженої форми з вигнутим і пожовклим кінчиком, а також світло-зеленого кольору. Рослину слід підгодовувати азотовмісними добривами, наприклад, сечовиною, пташиним послідом, коров'ячим гноєм, компостом.

Якщо не вистачає калію, огірки стають схожими на груші, по краях листя утворюється суха облямівка, а між жилками з'являються коричневі плями. Щоб вирішити цю проблему, культуру можна підживити деревною золою.

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При нестачі фосфору зав'язі й зовсім опадають, а листя набуває насиченого темно-зеленого кольору з бурою облямівкою. У цьому випадку необхідне підживлення рослини суперфосфатом. Застосовувати добрива необхідно строго за інструкцією.

Також може допомогти підживлення молочною сироваткою. Це ефективний прийом, який досвідчені городники активно застосовують на своїх ділянках. Це дозволяє збільшити врожайність і захистити рослини від грибкових захворювань та шкідників. Найчастіше сироватку використовують на огірках і помідорах, але корисна вона буде майже всім овочам і навіть плодовим деревам. Це натуральне добриво приносить неоціненну користь для рослин. Цинк, залізо, кальцій, калій, фосфор і амінокислоти, які входять в його склад, допомагають рослинам активно нарощувати зелену масу і давати якісні плоди.

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Багата мікроелементами, мінералами, лактозою, білками, вуглеводами і вітамінами сироватка є побічним продуктом при виробництві сиру. Найчастіше сироватку застосовують для підживлення огірків і помідорів. Добре сприймають кисломолочне добриво кабачки, патисони, цибуля, редиска, ріпа, морква, буряк. Розчин сироватки ефективний проти збудників фітофторозу та борошнистої роси. Також у відео ми продовжимо розповідати про формування кущів огірків для отримання гарних урожаїв.

Раніше «ФАКТИ» писали, як боротися з попелицею на огірках.

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