Хотів «кинути» замовників, але сам залишився у дурнях: мешканець Рівного спалив автомобіль за завданням російських спецслужб (фото, відео)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Поліцейські зловили зловмисників, які займалися підпалом авто військових. Про це повідмили в Національній поліції України.

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«Поліцейські встановили, що 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити: за певну суму треба було спалити авто військових. Таким чином російська пропаганда намагається вдати вигляду в інформаційному полі, ніби українці не підтримують власну армію. За „роботу“ їм пообіцяли дві тисячі доларів. Зловмисники вдалися до хитрощів, і вже наступного дня знайшли „жертву“ — звичайний цивільний легковик „Audi“. А щоб видати його за авто військових, перефарбували номерні знаки у чорний колір», — йдеться у повідомленні.

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Відтак близько 20 години 8 червня на території гаражного кооперативу в обласному центрі, де було припарковане авто, облили його легкозаймистою речовиною і підпалили. Втім, за злочин від обіцяного ворогом отримали лише дві тисячі гривень.

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«Вогонь пошкодив салон, знищив моторний відсік, передні колеса, вітрове скло. Слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Поліцейські оперативно встановили 24-річного зловмисника та затримали його у порядку статті 208 КПК України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України», — повідомили в поліції.

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10 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави. Однак, молодик досі перебуває в слідчому ізоляторі. Спільника правоохоронці також затримали.

Як писали «ФАКТИ», російські спецслужби активно вербують українських підлітків для здійснення диверсій. Нещодавно у Києві та Дніпрі зловили підлітків, які планували підпали автомобілів військових за завданням росіян.

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