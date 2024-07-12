У Полтавській ОВА не знають, чому партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою (документ)

ТОВ «Горизонти», одним з власників якого є чеський підприємець, багаторічний партнер «Газпрому» Карел Комарек, не зверталося до Полтавської обласної військової адміністрації для узгодження проведення робіт з пошуку газу на Полтавщині.

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Про це йдеться в офіційній відповіді Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА на запит редакції «Факти та коментарі».

«Департаментом екології та природних ресурсів дозвільні документи, висновки з оцінки впливу на довкілля для діяльності ТОВ „Горизонти“ у зв’язку з початком робіт з пошуку газу в Полтавському районі Полтавської області та інші документи не надавались. Також повідомляємо, що до Департаменту ТОВ „Горизонту“ не зверталося протягом 2024 року з будь-якими запитами та листами», — йдеться у листі за підписом в.о. директора Департаменту Алли Косик.

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Нагадаємо, як повідомляв ексдиректор ДП «Полтаванафтогазгеологія» Геннадій Сікалов у статті для видання «Дзеркало тижня», у Полтавській області розпочало роботу з пошуку газу ТОВ «Горизонти». За його словами, компанія на 20% належить сім'ї західноукраїнських бізнесменів Козицьких, а на 80% - чеському підприємцю Карелу Комареку, який із 2013 року в партнерстві з «Газпромом» володіє газосховищем у Чехії.

Як зазначається, починаючи з 2013 року, у Наглядовій раді компанії Комарека працювали росіяни, які належать до близького кола путіна і є офіцерами ГРУ, КДБ і ФСБ. Зокрема, Сергій Трегуб, за даними розслідування «Проект Медиа» є ексрезидентом ГРУ в Сирії, а Олександр Медведєв — кавалером медалі «За освобождение Севастополя и Крыма».

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Також підкреслюється, що Комарек не припинив співпраці з росіянами навіть після початку повномасштабної війни — спільний проект з «Газпромом» тривав упродовж 2022-го та першої половини 2023-го років. Доля «Газпрому» була скорочена до 3% лише після прийняття 10-го пакету санкцій ЄС, який забороняє використання газових родовищ, якщо серед акціонерів є громадяни рф.

Як зазначив у коментарі для видання «ФАКТИ» Геннадій Сікалов, наразі ТОВ «Горизонти» продовжують проводити роботи без жодної протидії з боку органів місцевої або центральної влади.

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«Спостерігаємо повну неспроможність з боку у першу чергу місцевої влади зупинити довірених представників російської газової монополії. „Горизонти“ діють зухвало, з повною впевненістю у своїй безкарності і явно не очікують спротиву своїм незаконним, небезпечним і загарбницьким в умовах повномасштабної війни діям. Можливим поясненням цієї безкарності є перебування серед акціонерів родини Козицьких, один з представників якої очолює Львівську ОВА. Особливо цікавою ситуація стає, якщо згадати повідомлення про тісну співпрацю цієї родини зі структурами Медведчука. Мною вже подані відповідні заяви до правоохоронних органів. Громада Полтавщини не допустить проникнення газпромовських „фунтів“ в Україну і захоплення ними наших газових родовищ», — прокоментував ситуацію Сікалов.

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