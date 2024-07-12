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Україна

Без поблажок вихідного дня: стало відомо, як відключатимуть світло у суботу, 13 липня

22:59 12 липня 2024
Відключення світла

В Україні зараз аномальна спека. Через це зростає споживання електроенергії, тому обмеження споживання електрики 13 липня в будуть застосовуватись протягом всієї доби. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

«13 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в компанії «Укренерго» роз’яснили, як відбувається вимкнення світла одразу кільком чергам споживачів.

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